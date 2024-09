- La CDU doit trouver une solution.

Après l'immobilisme causé par les récentes élections régionales, le chef régional du SPD et candidat principal, Georg Maier, met la responsabilité d'établir un gouvernement stable sur les épaules de la CDU. Il a déclaré cela à Berlin le lendemain des élections, en déclarant : "La CDU a maintenant le ballon et doit trouver une solution." En tant que parti démocratique le plus puissant, ils ont l'autorité pour gouverner et doivent proposer des solutions viables. "Nous y prêterons attention et devons d'abord délibérer dans nos instances internes", a ajouté Maier. Selon lui, après un résultat électoral de six pour cent, le SPD n'est pas le parti dominant.

Le résultat des élections en Thuringe ne donne pas de majorité pour le gouvernement régional proposé, composé de la CDU, du SPD et de l'Alliance Sahra Wagenknecht. Ensemble, ils détiennent 44 sièges au parlement régional, sur un total de 88. Le minimum requis pour une majorité est de 45 sièges.

L'AfD, considérée comme un groupe securely d'extrême droite par l'office de protection constitutionnelle de Thuringe, est sortie comme parti le plus fort. Toutefois, tous les autres partis ont exclu de collaborer avec eux.

