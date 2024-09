- La CDU déploie des personnalités notables: Merz, Kretschmer, Voigt pour la campagne

À mesure que l'élection d'État approche dans quelques semaines, le CDU envoie ses poids lourds nationaux dans la course de Brandebourg. À 18h00 aujourd'hui à Brandenburg an der Havel, des figures telles que le chef de parti Friedrich Merz et les candidats principaux du CDU de Saxe et de Thuringe, Michael Kretschmer et Mario Voigt, sont attendus. Le favori du CDU de Brandebourg, Jan Redmann, a également confirmé sa présence. Son objectif est de devenir le prochain ministre-président après l'élection du 22 septembre.

Selon les récents sondages, le CDU est en retard par rapport à l'AfD et presque à égalité avec le SPD en Brandebourg. En Saxe et en Thuringe, le CDU vise à mettre un ministre-président en place.

En Saxe, les démocrates chrétiens, sous la direction du ministre-président Michael Kretschmer, sont sortis comme la force la plus puissante des élections tenues dimanche dernier. En Thuringe, bien que l'AfD, considérée comme un parti d'extrême droite sûr par l'agence de protection de la Constitution, soit en tête, elle manque d'un partenaire de coalition potentiel.

