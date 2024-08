- La CDU défend la technologie militaire au festival de la ville de Dresde

Le CDU défend la présentation de la technologie militaire lors du festival de la ville de Dresde ce week-end. "Nos soldats viennent du cœur de notre société, en font partie, ainsi que leur équipement. Quand ils montrent ce qu'ils utilisent pour accomplir leur devoir, c'est la chose la plus naturelle du monde", a expliqué le conseiller municipal Hans-Joachim Brauns du CDU. La critique de cela est "totalement inappropriée". Avec la suspension du service militaire, la Bundeswehr recrute des apprentis sur le marché de l'emploi comme n'importe quel autre employeur, et elle se présente à une large population avec toutes ses capacités modernes et techniques.

Le parti de gauche au parlement de la ville de Dresde avait critiqué la présence de la technologie militaire lors du festival de la ville et avait lancé une pétition en ligne. La Bundeswehr prévoit de présenter des véhicules de l'unité de chasseurs de champs, des véhicules de reconnaissance blindés et le système de défense aérienne Patriot. "Les armes lourdes n'ont pas leur place dans un festival de ville", a souligné le chef de fraction de gauche André Schollbach. Il est choqué que du matériel militaire dangereux soit présenté entre les châteaux gonflables, les roues de la fortune et le sucre d'orge. "Une armée n'est pas un camp d'aventure heureux."

Malgré les objections du parti de gauche et la pétition en ligne contre la présentation, le CDU reste ferme dans sa décision de présenter la technologie militaire lors du prochain festival de la ville. La diversité des armes et des véhicules, y compris le système de défense aérienne Patriot, sera présentée aux côtés des attractions traditionnelles du festival.

