- La CDU de Thuringe cherche un dialogue avec BSW et SPD, mais aucun scrutin n'est prévu.

Le CDU en Thuringe a entamé des dialogues avec l'alliance dirigée par Sahra Wagenknecht et le SPD. Christian Herrgott, secrétaire général de la CDU en Thuringe, a révélé que le comité exécutif de l'État avait donné son accord à lui et au président de la CDU, Mario Voigt, pour mener ces discussions. Il convient de noter que ces discussions ne sont pas encore des pourparlers de coalition ou d'exploration à part entière. La décision du comité exécutif de l'État a été unanime et cohérente.

Pas d'alliance avec l'AfD

Herrgott a également clarifié que leur résolution d'incompatibilité concernant l'AfD reste en vigueur. "C'est clair : nous ne ferons pas d'alliance avec l'AfD. Nous l'avons reconnu avant les élections et cela s'applique toujours après les élections. La même chose s'applique à une coalition avec la Gauche", a affirmé Herrgott. Il a souligné qu'ils venaient tout juste de commencer un "long, long et approfondi processus".

Précédemment, le président fédéral de la CDU, Friedrich Merz, avait réaffirmé que la résolution d'incompatibilité concernant l'AfD et la Gauche restait valable, laissant aux associations d'État de Saxe et de Thuringe la décision de savoir comment gérer la situation.

Thuringe : l'impasse après les élections

La CDU s'est classée deuxième aux élections de l'État, derrière l'AfD dirigée par le leader d'extrême droite Björn Höcke. Cependant, le paysage politique après les élections est complexe. Les options de coalition précédemment envisagées, telles que la CDU, BSW et SPD, ne formeront pas une majorité de sièges au nouveau Parlement de l'État à Erfurt avec seulement 44 sièges. De plus, l'opposition potentielle de l'AfD et de la Gauche détient également 44 sièges, entraînant une impasse ou une situation de blocage.

Le comité exécutif de l'État de la CDU a également abordé les questions de personnel : ils ont voté à l'unanimité pour que Voigt se représente au poste de chef de groupe parlementaire. Le député Andreas Bühl a été choisi pour se présenter au poste de gestionnaire des affaires parlementaires.

