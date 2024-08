- La CDU/CSU cherche un candidat à la chancelière: Söder augmente la marge à Merz

La prochaine élection fédérale (prévue) est encore loin, et donc, l'Union n'a pas encore décidé qui ils enverront dans la course comme leur candidat à la chancellerie. Si cela dépendait de la population, ce ne serait pas le dirigeant de la CDU Friedrich Merz. Selon la dernière tendance en Allemagne, il n'est actuellement qu'en troisième position dans le cœur des Allemands - derrière le ministre-président de Bavière Markus Söder et le chef du gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst.

27 pour cent considèrent le dirigeant de la CDU comme un bon candidat

Selon l'enquête d'Infratest dimap, Söder serait un bon candidat à la chancellerie pour 38 pour cent des personnes interrogées. C'est quatre points de pourcentage de plus qu'à la fin du mois de mai. Wüst arrive en deuxième position avec 36 pour cent (plus 2), tandis que le président de la CDU Friedrich Merz n'obtient que 27 pour cent. Selon l'opinion des partisans de l'Union, Söder est même encore plus en avance sur Merz et Wüst (tous les deux 47 pour cent).

La prochaine élection fédérale est prévue pour le 28 septembre 2025. Merz et Söder ont convenu de prendre une décision conjointe sur la candidature à la chancellerie à l'automne. Le président de la CDU, qui est également le chef de l'opposition au Bundestag, est considéré comme le grand favori, même aux yeux de Söder. Avant la dernière élection fédérale, les ambitions de chancelier de Söder avaient affaibli l'Union.

Le SPD stagne à 15 pour cent

Dans les sondages, la CDU/CSU est actuellement la force la plus forte. Selon Infratest dimap, la CDU et la CSU ont 32 pour cent, soit un point de pourcentage de plus qu'au début du mois de juillet. L'AfD atteint 16 pour cent (moins 1), le SPD autour du chancelier fédéral Olaf Scholz 15 pour cent (plus 1). Les Verts perdent un point de pourcentage et sont actuellement à leur plus bas niveau dans le trend allemand depuis avril 2018, soit 12 pour cent.

L'alliance de Sahra Wagenknecht atteint 9 pour cent (plus 1), le FDP doit trembler avec 5 pour cent d'approbation pour réintégrer le Bundestag. Actuellement, 11 pour cent (-1) reviennent à tous les autres partis - y compris la Gauche.

Les sondages ne sont pas des prédictions

Les sondages sont toujours sujets à des incertitudes et ne reflètent que l'état de l'opinion au moment de l'enquête. Ils ne sont pas des prédictions du résultat de l'élection.

