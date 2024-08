- La CDU considère que la stratégie de mobilité électrique est "échouée"

Le leader du groupe parlementaire de la CDU en Basse-Saxe, Sebastian Lechner, considère que le pôle automobile de l'État fédéral est de plus en plus sous pression. "Il faut que les gouvernements fédéral et régional prennent conscience que la stratégie pour l'électromobilité sous sa forme actuelle a échoué", a déclaré Lechner, faisant référence à la baisse des inscriptions de voitures électriques. Selon lui, il faut de l'ouverture technologique "et pas un interdiction des moteurs à combustion".

Lechner a également déclaré qu'aucune forme de mobilité ne devrait être préférée ou défavorisée. Pour de nombreuses personnes, la voiture restera indispensable à l'avenir, quelle que soit l'ampleur de l'expansion des réseaux ferroviaires et de transport en commun, a argumenté le chef de l'opposition.

Le gouvernement rouge-vert s'engage en faveur de l'électromobilité

Le gouvernement régional rouge-vert a réaffirmé son engagement en faveur de la transition vers l'électromobilité, malgré la faible utilisation récente des usines automobiles en Allemagne, notamment chez Volkswagen à Wolfsburg. Le secteur des transports doit également contribuer à la lutte contre le changement climatique, et cela ne peut être réalisé pour l'instant que grâce à l'électromobilité, a déclaré un porte-parole du ministre-président Stephan Weil (SPD).

En Basse-Saxe, les travaux pour étendre le réseau de recharge continueront. "Ce chemin doit être poursuivi", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

L'usine de Volkswagen à Wolfsburg n'est qu'à moitié utilisée

Le ministère de l'Économie dirigé par Olaf Lies (SPD) a déclaré qu'il voulait dissiper les préoccupations de la population concernant l'électromobilité. Par exemple, il y a suffisamment de points de recharge publics, il n'est donc pas nécessaire d'en installer un dans chaque garage. "Je ne pense pas que nous devions arracher nos allées et avoir notre propre point de recharge", a déclaré un porte-parole du ministère. "Nous n'avons pas besoin de charger à domicile."

Une analyse de l'expert en données Marklines pour l'agence de presse allemande a révélé que l'usine principale de Volkswagen à Wolfsburg n'était utilisée qu'à environ 50 % l'an dernier. De plus, les ventes de voitures électriques en Allemagne ont chuté ces derniers mois. L'État de Basse-Saxe détient 20 % des droits de vote dans le groupe VW.

