- La CDU considère les élections du Brandebourg comme un test décisif pour la coalition des feux de circulation

La CDU a qualifié l'élection régionale de Brandebourg de moment crucial pour le gouvernement fédéral de coalition. Selon Merz, le dirigeant de la CDU, si la participation électorale est suffisante, "le 24, le lendemain, la résidence de la coalition sera en feu sur tous les étages". Le dirigeant de la CDU a également déclaré : "Et avec cela, le règne de la coalition prendra fin."

Merz a sous-entendu que la coalition était proche de sa fin. Il a déclaré : "La coalition a été débranchée, et c'est tout." La question cruciale sera répondue après l'élection régionale de Brandebourg : "Vont-ils continuer pendant un an de plus ? Ou l'issue de l'élection en Brandebourg les amènera-t-elle à reconnaître leur fin ?", a déclaré Merz.

Michael Kretschmer, président de la CDU de Saxe, a exprimé des sentiments similaires. Il a déploré l'atmosphère politique actuelle à Berlin, déclarant : "C'est lassant." Si aucun changement n'est apporté, "ça ne se terminera pas bien", a mis en garde Kretschmer. La coalition ne comprend pas et le SPD parle du "meilleur chancelier SPD". Par conséquent, un message fort est nécessaire de la part de Brandebourg, selon Kretschmer.

Mario Voigt, dirigeant de la CDU de Thuringe, a également rejoint le chœur des adieux de la coalition lors de l'événement de campagne en Brandebourg. Voigt a déclaré que de nombreuses communautés en Brandebourg étaient plus sensées que celles qui gouvernent à Berlin. Les gens sont frustrés parce qu'ils se sentent gouvernés par des individus qui ne sont pas capables de gérer leur propre vie mais prétendent être experts dans d'autres domaines. Voigt a anticipé que la coalition ne pourrait pas se sortir de cette situation le 22 septembre. Il a conclu : "Assez, c'est assez. La coalition doit être débranchée."

Jan Redmann, candidat principal de la CDU pour l'élection régionale de Brandebourg, a parlé d'une "mission" pour "débrancher la coalition et rallumer la raison" lors de l'élection du 22 septembre. Redmann a reconnu les signaux de Thuringe et de Saxe et a promis que le signal de Potsdam ne serait pas ignoré à Berlin.

Les trois partis de la coalition, SPD, Verts et FDP, ont tous connu des difficultés lors des élections dimanche. Les Démocrates libéraux ont obtenu des scores d'environ un pour cent dans les deux États, les empêchant ainsi d'entrer dans les parlements régionaux. Le SPD a connu ses pires résultats dans les deux élections régionales, avec 6,1 pour cent en Thuringe, son pire résultat dans une élection régionale

