La CDU considère le départ d'Intel comme une manifestation de la vulnérabilité du lieu.

L'Union considère le délai de construction prolongé de l'usine de puces d'Intel comme un signe de la stratégie économique inefficace de la coalition des feux de signalisation, et un différend persiste au sein de la coalition quant à l'utilisation des fonds de subventions libérés. La proposition de Lindner de combler les déficits budgétaires avec ces fonds est contestée.

Selon Julia Klöckner, porte-parole de l'Union pour la politique économique, l'arrêt de l'investissement d'un milliard de dollars d'Intel à Magdebourg signe le déclin de la compétitivité de l'Allemagne en tant que lieu d'investissement. Klöckner a déclaré : "Notre économie ne croît pas, prévision : zéro pour cent. Trente pour cent de plus de faillites d'entreprises en Allemagne qu'à l'année précédente. Trois cents milliards d'euros ont quitté l'Allemagne en investissements ces trois dernières années." Elle a également déclaré : "Notre pays a été laissé pour compte parmi les nations industrielles. La politique économique de la coalition des feux de signalisation a laissé un désert économique : l'incertitude économique est immense, et notre lieu de situation peine à rester compétitif même avec des subventions."

Dépenses budgétaires et pénurie de fonds pour la transition climatique

Contrairement à ce que préconise le leader du FDP et ministre des Finances Christian Lindner, les Verts estiment que les fonds de subvention libérés pour l'usine de puces d'Intel à Magdebourg doivent rester dans le Fonds pour la transition et le climat (KTF). "Il s'agit de quatre milliards d'euros qui seront disponibles dans le Fonds pour la transition et le climat en 2025. L'argent vient des recettes de la taxation nationale et européenne du CO2. Il est logique et sensé que ces recettes soient également utilisées pour financer la protection du climat et la transition", a déclaré Andreas Audretsch, vice-président parlementaire des Verts, au journal. Lindner a pour intention d'utiliser ces fonds pour combler les gaps budgétaires de 2025, mais tous les frais prévus ne sont pas couverts dans le KTF non plus. Il y a également un déficit d'un milliard de dollars dans le KTF.

L'association des services publics VKU soutient les Verts dans le différend budgétaire et appelle le gouvernement fédéral à continuer d'investir les fonds inutilisés d'Intel dans des projets climatiques. "Les fonds libérés d'Intel doivent être ciblés pour combler le déficit du Fonds pour la transition et le climat lui-même. En aucun cas, ils ne doivent être utilisés pour combler les gaps budgétaires", a déclaré le PDG de VKU, Ingbert Liebing, au journal. Il a souligné : "Les fonds utilisés pour la protection du climat et les investissements dans la transition énergétique doivent rester des priorités budgétaires. Car de nouvelles centrales électriques ou réseaux de chaleur renforcent le lieu et assurent l'approvisionnement en énergie à long terme, sans aucun doute, tout en contribuant à la protection du climat."

Lire aussi: