- La CDU appelle à plus d'étudiants de l'enseignement transversal

Pour compenser le manque d'enseignants, Sebastian Lechner, chef de la CDU en Basse-Saxe, appelle à une transition plus fluide pour les changements de carrière dans les écoles. La ministre de l'Éducation Julia Willie Hamburg des Verts devrait "enfin mettre fin aux forums de dialogue et prendre des décisions", a déclaré Lechner dans une interview avec le "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

La Basse-Saxe a le plus faible pourcentage de changements de carrière dans le corps enseignant, a déclaré Lechner : "Et c'est parce que nous rendons les choses trop difficiles pour eux ici." Bien qu'ils puissent également avoir des lacunes pédagogiques, ils peuvent contribuer à rendre les cours d'école plus fiables. "J'ai moi-même trois enfants scolarisés, et je préférerais toujours un cours dispensé par un changement de carrière à aucun", a déclaré Lechner.

Le taux d'encadrement enseignant de 96,9 pour cent est un sujet de débat en Basse-Saxe depuis des années. Bien que cette valeur, calculée à partir du ratio élèves/heures d'enseignement, ait récemment augmenté légèrement, elle reste à un niveau bas.

