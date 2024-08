La cause de la mort de Richard Simmons a été révélée.

"Le décès de Richard est regrettable, ayant été causé par des complications suite à des chutes et une maladie cardiaque ayant contribué. L'analyse toxicologique n'a révélé aucune substance nocive hormis les médicaments prescrits à Richard," a déclaré Thomas Estey, porte-parole de Simmons, à People, citant des informations reçues du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, qui a contacté le frère de Simmons.

Contacté par CNN, Estey a renvoyé à sa déclaration faite à People.

"La Famille exprime sa gratitude pour toutes les marques de sympathie reçues pendant cette période de profonde tristesse," conclut sa déclaration.

Au moment de l'écriture de cet article, le rapport complet du médecin légiste n'a pas été rendu public.

Simmons, un passionné de fitness et figure des années 80 à la télévision, est décédé tôt le 13 juillet. Il avait célébré son 76ème anniversaire la veille. "Aujourd'hui, nous avons perdu un être céleste - un véritable être céleste," a partagé Estey avec CNN après la triste nouvelle.

Il a été rapporté peu après son décès que Simmons avait glissé dans sa salle de bain le soir de son anniversaire, mais avait choisi de ne pas chercher de soins médicaux, selon les souhaits de sa gouvernante. Il a été découvert inconscient à côté de son lit le lendemain matin.

Lenny Simmons, son frère, a également partagé un hommage avec CNN le mois dernier.

"Je ne veux pas que vous pleuriez mon frère. Je veux que vous vous souveniez de lui pour la joie inébranlable et l'affection qu'il a apportées aux vies des gens," a écrit Lenny Simmons. "Il se souciait sincèrement des gens. Il a atteint des milliers de personnes tout au long de sa carrière avec des offres d'aide."

Il a ajouté : "Ne soyez pas triste. Au lieu de cela, rendons hommage à sa vie."

Il a souligné que son frère était "très enthousiaste à propos de tous ses projets à venir."

Malgré les circonstances tragiques entourant la mort de Richard Simmons, sa famille et ses fans continuent de se souvenir de lui pour la joie et l'affection qu'il a apportées à leurs vies à travers ses différents projets dans l'industrie du divertissement. Le monde du divertissement manque Certainly de son esprit inébranlable et de son impact positif.

