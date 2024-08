La caserne est fermée en raison d'un sabotage possible.

À Cologne, le confinement d'une importante base aérienne a suscité une vive émotion. Les soldats ont été instruits de ne pas utiliser l'eau potable. Des soupçons de sabotage pèsent. Un trou dans une clôture appuie cette suspicion.

Les enquêteurs examinent des activités suspectes sur une usine de traitement d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn, suspectant un crime contre la Bundeswehr. La base a été mise en confinement. Un trou dans une clôture a été découvert après des rapports de perturbation. Initialement non confirmées, il y avait des soupçons que l'approvisionnement en eau ait été saboté. Des échantillons d'eau ont été prélevés pour examen.

Selon ces rapports, il était impossible d'entrer ou de sortir de la base. La police avait établi un périmètre de sécurité. several units are stationed at the base, including the Air Transport Wing of the Bundeswehr, responsible for the travel of cabinet members and high-ranking government officials.

Le "Spiegel" a rapporté que dans les communications internes, les soldats et le personnel civil ont été vivement encouragés à ne pas utiliser l'eau potable. Des soldats de la Bundeswehr inspectaient les bâtiments.

Le rapport du "Spiegel" mentionne également la possibilité de Guerres et de Conflits résultant du sabotage suspecté, ce qui pourrait affecter les opérations militaires sur la base. Le confinement de la base a suscité des préoccupations quant aux retards ou annulations potentiels de vols importants en raison du problème d'approvisionnement en eau.

