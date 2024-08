La carrière très spéciale de la reine du marathon

À l'arrivée, il y a un va-et-vient, mais finalement, Sifan Hassan remporte l'or olympique du marathon. La Néerlandaise termine sa carrière unique, qui a commencé par un vol, avec un parcours de 42,195 km.

Dans les derniers mètres, Sifan Hassan jetait des regards en arrière. Tigist Assefa pouvait-elle encore contrer dans cette course spectaculaire ? Non. Après un marathon dramatique, Hassan a sprinté vers la ligne d'arrivée en première position, remportant l'or dans lultime classique de la course. Elle a levé les bras de joie et s'est écroulée, complètement épuisée.

"Ce n'était pas facile", a déclaré la Néerlandaise, une fois remise. "Il faisait très chaud, mais je me sentais bien. Je n'ai jamais lutté aussi dur pour franchir la ligne d'arrivée comme aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que je suis championne olympique du marathon."

Après 42,195 km sur un parcours difficile et 2 heures 22 minutes 55 secondes, Hassan avait une avance de trois secondes sur la détentrice du record du monde Assefa (Éthiopie), avec Hellen Obiri (Kenya) remportant la médaille de bronze en 2 heures 23 minutes 10 secondes.

Elle pleurait tous les jours dans sa chambre

C'est la troisième médaille de Hassan à Paris, la trentenaire ayant remporté le bronze au 5000 m et au 10 000 m au Stade de France auparavant. Bien qu'elle ait visé trois ors, comme Emil Zatopek en 1952, elle rentre chez elle avec un sourire, ayant couronné sa carrière déjà impressionnante avec six médailles olympiques et dix aux championnats du monde et d'Europe. "Elle vient d'une autre planète", a déclaré Laura Hottenrott, qui a terminé 38e.

Hassan semblait n'avoir aucun avenir en tant qu'adolescente. Née à Adama, à l'est de la capitale éthiopienne Addis Ababa, elle a grandi sur une ferme avec sa mère et sa grand-mère. À 15 ans, elle a pris un avion seule pour demander l'asile aux Pays-Bas. Elle n'a pas parlé des raisons depuis. Dans l'hébergement pour demandeurs d'asile, Hassan pleurait tous les jours. "J'étais comme une fleur sans soleil", a-t-elle déclaré un jour.

Ad Peeters a découvert le talent de course de Hassan à Eindhoven, lançant sa carrière mondiale. "Je me sens comme dans un rêve", a déclaré Hassan : "Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était une rédemption."

