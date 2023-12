La Caroline du Sud remporte le titre NCAA de basket-ball féminin en battant UConn

Les Gamecocks ont contrôlé le match dès le début avec une avance de 13-2 dans les six premières minutes du match. Il s'agit du plus petit nombre de points marqués par les Huskies en un quart d'heure cette saison.

Les Gamecocks ont dépassé les Huskies de 49-24 dans la victoire.

Les Huskies ont fait deux séries - une série de 9-0 dans le deuxième quart-temps et une série de 10-0 dans le troisième - mais les Gamecocks ont gardé l'avantage tout au long du match.

Destanni Henderson, garde de la Caroline du Sud, et Aliyah Boston, attaquante, ont été les vedettes du match de dimanche. Henderson a terminé le match avec 26 points et Boston avec 11.

"J'y pense depuis la saison dernière, tout le monde avait une photo de moi en train de pleurer. Mais aujourd'hui, nous sommes championnes nationales et je suis en larmes", a déclaré Boston, faisant référence à la défaite de l'année dernière au Final Four contre Stanford.

En images : La Caroline du Sud remporte son deuxième titre national

La défense des Gamecocks a résisté au trio de gardiens vedettes des Huskies - Paige Bueckers, Christyn Williams et Azzi Fudd. Williams et Fudd n'ont pas marqué avant la fin du quatrième quart-temps et Bueckers a terminé le match avec 14 points.

"Je sais que nos joueuses étaient épuisées, mais elles étaient déterminées à être championnes aujourd'hui", a déclaré Dawn Staley, l'entraîneur de la Caroline du Sud.

UConn était 11-0 dans les matchs de championnat national avant dimanche, tous sous la houlette de l'entraîneur Geno Auriemma.

Le match de dimanche était une revanche. La Caroline du Sud a battu UConn 73-57 en novembre lors de la Battle 4 Atlantis aux Bahamas, grâce aux 22 points de Boston et à une défense étouffante qui a tenu les Huskies à seulement 3 points dans le quatrième quart-temps.

UConn, premier programme de basket-ball féminin depuis près de trente ans, se retrouve dans la position étrange de l'outsider. Deuxième tête de série du tournoi, UConn a dû se passer de 11 titulaires cette saison en raison d'un mélange de blessures et de maladies.

Malgré tout, UConn a atteint le Final Four en battant NC State, tête de série numéro 1, lors d'une victoire épique 91-87 en double prolongation. C'est la première fois dans l'histoire du tournoi féminin de la NCAA qu'un match du Elite Eight ou au-delà nécessite une double prolongation. Elles ont ensuite remporté une victoire 63-58 contre Stanford, autre favori, vendredi soir, pour se qualifier pour le match de championnat.

La Caroline du Sud est l'équipe la mieux classée depuis la pré-saison et affiche un bilan de 34 victoires et 2 défaites par 2 points ou moins.

Les Gamecocks ont atteint le Final Four en battant Creighton, 10e tête de série, 80-50, puis en battant Louisville, 1e tête de série, 72-59, vendredi, pour atteindre le match pour le titre. Lors de la victoire contre Louisville, Boston et ses tresses roses et violettes ont marqué 23 points et pris 18 rebonds, soit le 29e double-double de sa brillante saison.

Il s'agit de la 14e participation consécutive de UConn au Final Four, qui remonte à 2007.

La Caroline du Sud a atteint le Sweet 16 chaque année depuis 2014 et a remporté son premier championnat national en 2017. Elle était l'équipe la mieux classée du pays en 2020 lorsque le tournoi a été annulé en raison de Covid-19 et l'année dernière, elle s'est inclinée dans le Final Four.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois dans le tournoi NCAA en 2018, lorsque UConn a battu la Caroline du Sud 94-65 pour se rendre au Final Four.

Jacob Lev de CNN a contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com