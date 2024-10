La Carinthie est la base autrichienne de sa propre version de la Silicon Valley, avec une industrie technologique florissante.

Dr. Christina Hirschl: En ce qui concerne la perspective européenne, je dirais que la Carinthie est un véritable point chaud pour l'industrie des microélectroniques, plus spécifiquement pour les Systèmes Basés sur l'Électronique (SBE). L'histoire de ce succès est marquée par le Silicon Austria Labs (SAL), qui est devenu un centre de recherche de premier plan dans le domaine de l'électronique et des systèmes pilotés par logiciel, et qui est en tête de file dans ce domaine.

Dr. Christina Hirschl: Je pense que c'est le réseau serré qui rend la Carinthie si attractive pour les TIC et les microélectroniques. Lorsqu'une région identifie une force spécifique et la cultive, les entreprises similaires ont tendance à s'y rassembler comme des papillons de nuit autour d'une flamme. La relation entre la Carinthie et la Styrie dans le domaine des TIC et des microélectroniques s'est particulièrement renforcée ces derniers temps. Des entreprises comme Infineon, AMS, AT&S, NXP et TDK ajoutent leur poids et servent de solides alliés corporatifs, renforçant ainsi l'attrait de la Carinthie. Je pense que certains phénomènes se matérialisent simplement dans cet écosystème. Cependant, il ne faut pas oublier l'effet de synergie résultant de ce que la Carinthie offre en général. Lorsque l'on considère le monde, la Carinthie ne manque jamais d'offrir un équilibre travail-vie idéal, une excellente qualité de vie, sécurité et éducation. En somme, un champ de force s'est développé en Carinthie avec les TIC et les microélectroniques qui mérite d'être promu davantage. Associé aux avantages que la région a à offrir, des conditions idéales prévalent à la fois professionnellement et personnellement.

Dr. Christina Hirschl: Absolument ! Je suis émerveillée par la façon dont l'Autriche du Sud a évolué et s'est distinguée dans les microélectroniques ces derniers temps. Avec une salle blanche de 1 500 mètres carrés, nous faisons partie de l'élite européenne, peut-être même dans le top 5 ou 6. De plus, le cluster Silicon Alps, en tant que partenaire de réseau connectant la Carinthie et la Styrie, nous positionne ouvertement en tant que région. Il n'est pas exagéré de le qualifier de "Silicon Valley".

Dr. Christina Hirschl: En résumé, je pense que la Carinthie a établi une position solide. Récemment, j'ai été ravie d'apprendre que des investissements significatifs pour la recherche en microélectronique seront versés à l'Autriche via le nouveau programme de financement "Chips JU" - et la Carinthie est directement dans sa ligne de mire. En termes simples, nous avons de nombreux partenaires corporatifs et centres de recherche qui ont obtenu des subventions hautement compétitives du programme Horizon Europe et les ont apportées en Autriche. Mieux encore, le SAL figurait parmi les trois premiers, la cerise sur le gâteau. Mais à part cela, il se passe beaucoup de choses en Carinthie en ce moment. Un changement notable est que nous rejoignons de plus en plus la cour des grands, avec des acteurs européens de premier plan comme CEA-Leti, IMEC et les Instituts Fraunhofer qui nous contactent. J'ai un bon pressentiment quant à la mise au premier plan de l'Europe et de la Carinthie spécifiquement dans les années à venir, grâce à l'industrie des puces.

Le SAL collabore internationalement et se considère comme un partenaire pour les PME de la région. Quel est son objectif ?

Dr. Christina Hirschl: En réalité, de nombreuses PME rejoignent notre écosystème et tirent parti du réseau SAL. Pour nous, il n'est pas question de savoir combien d'argent un partenaire investit dans notre centre de recherche, mais plutôt de l'impact qu'un projet a sur la viabilité économique, la durabilité ou la société. De nombreux projets sur lesquels nous travaillons sont des entreprises de longue haleine, et voir leur aboutissement sur une étagère de magasin ou adopté dans la vie quotidienne est un véritable plaisir. Être à la fois un défenseur local et aider notre région à prospérer est tout aussi important dans notre éthique professionnelle que le succès international.

Depuis la fin de l'année dernière, il y a le plus grand laboratoire de recherche d'Autriche dans le site de Villach. Quelles opportunités cela présente-t-il pour les entreprises déjà établies (et les nouvelles entreprises potentielles qui arrivent) ?

Dr. Christina Hirschl: Ce que nous avons accompli à Villach est rien de moins que révolutionnaire. L'Autriche a investi une somme considérable dans un domaine qui aurait été difficile à explorer sans la technologie nécessaire. Une salle blanche a un potentiel immense. Ce n'est pas seulement une question de recherche classique, mais aussi de fabrication de petites quantités directement dans la salle blanche. Lorsque

Dr. Christina Hirschl: En termes simples, ma thèse porte sur la théorie du chaos, qui explore comment une petite modification dans un système peut altérer considérablement l'ensemble du système. Tout le monde est probablement familiarisé avec la métaphore du papillon australien qui déclenche une tempête en Europe avec un seul battement d'ailes. J'ai été fascinée par ce concept par le passé. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que la science manquait de quelque chose d'essentiel dans ce contexte pour moi. Je suis particulièrement attirée par la recherche qui fait une différence. Notre monde est-il devenu un peu meilleur, plus frais, plus sûr, plus efficace ou plus respectueux de l'environnement ? De tels facteurs me motivent. Je trouve également exaltant lorsque des esprits divers travaillent sur un seul projet. À mon avis, l'innovation naît de telles collaborations. Parfois, il suffit que les bonnes personnes se réunissent autour d'une tasse de café dans la cuisine, discutent d'idées et griffonnent quelques notes sur le tableau blanc. En somme, rassembler les bonnes personnes construit souvent quelque chose de remarquable. Je crois fermement que la collaboration, l'individualité et l'unicité sont des mots clés puissants dans notre époque actuelle.

