La Carinthie devient une région animée et en pleine expansion économique

À partir de maintenant, au lieu de contourner les montagnes comme auparavant, le train en Carinthie traversera la chaîne de montagnes du Koralpe. Cette importante évolution, avec l'introduction de la Koralmbahn, a des implications qui dépassent le secteur de la logistique. Une étude de site approfondie a été menée pour comprendre comment la région économique sera transformée.

Dans le cadre de la nouvelle route sud, la Koralmbahn relie de manière écologique et moderne les parties nord et sud de l'Autriche. Les temps de trajet seront considérablement réduits : au lieu de 2 heures et 40 minutes, le voyage entre Graz et Klagenfurt sera réduit à seulement 45 minutes à partir de décembre 2025. Et ce n'est pas tout ! En tant que composant crucial du corridor Baltique-Adriatique, la route sud est l'un des projets d'infrastructure les plus importants d'Europe.

Connexion Nord-Sud sans couture

L'axe Baltique-Adriatique agit comme une artère de transport majeure en Europe, reliant environ 50 millions de personnes dans divers États membres de l'UE. Il traverse différents itinéraires, allant des ports de la mer Baltique en Pologne, en passant par la République tchèque, la Slovaquie et l'Autriche, pour atteindre finalement les ports adriatiques de l'Italie et de la Slovénie. Avec le tunnel de base de Semmering, prévu pour être achevé en 2030, la Koralmbahn renforce l'un des principaux axes de transport d'Europe. Le cœur de l'itinéraire se trouve dans le Koralmtunnel, le sixième tunnel ferroviaire le plus long du monde, mesurant 33 kilomètres de longueur.**

La transformation de la région qui en résulte est immense. Graz et Klagenfurt devenant adjacentes créent une nouvelle région économique centrale importante avec un potentiel considérable. Cela est également le résultat de l'étude de site "South Austria Economic Region", dirigée par Eric Kirschner, responsable du groupe de recherche sur l'économie régionale et la politique structurelle à Joanneum Research.

https://carinthia.com/de/

Région mondialement reconnue

L'une des principales conclusions est l'émergence d'une nouvelle agglomération urbaine d'environ 1,1 à 1,2 million d'habitants, s'étendant de Villach à Graz. "Cela favorise naturellement la visibilité internationale correspondante et renforce considérablement la région", déclare Eric Kirschner. En particulier, les régions entre Klagenfurt et Graz connaîtront un essor significatif, prévoit l'expert. "Si ces régions investissent dans leur potentiel, elles peuvent potentiellement contrer la tendance démographique grâce à l'accessibilité améliorée."

La vitalité économique de la nouvelle région urbaine sera également stimulée, comme l'explique Kirschner : "Les réseaux de commuting estimés augmenteront en moyenne d'environ un tiers, favorisant ainsi des connexions accrues. Cela signifie une interconnexion accrue sur le marché du travail, une concurrence accrue et, par conséquent, une productivité accrue."

https://carinthia.com/de/## "Presque tous les secteurs économiques peuvent connaître des gains considérables"

https://carinthia.com/de/

Il est difficile de prévoir dans quelle mesure les interconnexions interrégionales augmenteront, dit Kirschner. "Il est plausible que nous sous-estimions l'impact de la Koralmbahn par rapport à des projets analogues comme le pont de l'Öresund." Malgré l'impact variant selon les différents secteurs économiques, Kirschner croit que presque tous les secteurs peuvent connaître des gains significatifs.

Centre de logistique Carinthie

Carinthie occupe une position stratégiquement favorable, symbolisée par le Logistik Center Austria Süd dans la municipalité d'Arnoldstein. En dessinant un cercle hypothétique autour de lui, tous les principaux centres de logistique européens sont à moins de quatre heures, y compris Vienne, Munich et Prague. Outre les distances courtes et une situation centrale en Europe, l'importance de la région découle également de projets d'infrastructure ambitieux comme la Koralmbahn, le premier corridor ferroviaire douanier d'Europe entre Trieste et Villach, et des partenaires tels que le Logistik Center Austria Süd.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens suivants :

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"

Marketing de l'emplacement de Carinthie : https://carinthia.com/de/

Informations sur la logistique et les transports en Carinthie : https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"L'introduction de la Koralmbahn a ouvert des opportunités pour des projets de groupe dans le secteur de la logistique, à mesure que la région devient un hub pour les transports européens. Avec l'achèvement du premier corridor ferroviaire douanier d'Europe entre Trieste et Villach, Carinthie est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans la logistique, offrant ainsi de nombreuses opportunités pour des projets collaboratifs.

Lire aussi: