La cardiologie est aux prises avec la rareté des cœurs de donneurs disponibles pour la transplantation

Maladies cardiaques continuent de poser un problème de santé significatif en Allemagne, la faiblesse cardiaque étant un problème important. Selon le "Rapport cardiaque allemand - Mise à jour 2024", environ 4 millions de personnes en Allemagne luttent contre la faiblesse cardiaque, selon les données présentées par la Fondation allemande du cœur en collaboration avec les sociétés de cardiologie, de chirurgie cardiaque, de cardiologie pédiatrique et de réhabilitation cardiovasculaire. Ce rapport sert de bilan annuel de la santé cardiovasculaire en Allemagne, selon Thomas Voigtländer, membre du conseil d'administration de la Fondation allemande du cœur.

La faiblesse cardiaque, ou insuffisance cardiaque, est la principale cause d'hospitalisations dues à des problèmes cardiaques, surpassant même les maladies coronariennes et les troubles du rythme cardiaque, comme l'a expliqué Voigtländer. Les insuffisances cardiaques ont entraîné 37 570 décès en Allemagne en 2022. Le manque d'exercice, l'obésité, l'âge, les gènes et la mort subite sont principalement attribués à d'autres problèmes de santé tels que l'hypertension ou la maladie coronarienne, où la circulation sanguine vers le muscle cardiaque est compromise. L'exercice régulier et le maintien d'un poids santé sont des facteurs contribuantprimordialement à la faiblesse cardiaque.

Des facteurs de risque supplémentaires comprennent l'âge et la prédisposition génétique. Les hommes sont particulièrement touchés. Le rapport indique qu'environ la moitié de tous les patients atteints de faiblesse cardiaque décèdent dans les six ans suivant le diagnostic. Lorsque cela est possible, la transplantation est une option, mais la pénurie d'organes donneurs en Allemagne limite cette possibilité.

Liste urgente dans un délai de quelques jours

Franziska Bleis, une femme en bonne santé de 37 ans, n'était pas il y a si longtemps sur la liste d'attente d'un cœur donneur. Elle a contracté un rhume banal en 2019, puis a lutté contre une inflammation sévère du muscle cardiaque, comme elle l'a raconté lors de la présentation du rapport. Son état s'est rapidement détérioré, entraînant son hospitalisation et sa transformation en patiente cardiaque. Elle a frôlé la mort à plusieurs reprises et a été réanimée. On a déterminé qu'elle avait besoin d'un cœur donneur, et elle a été placée sur une liste d'attente urgente. Depuis, elle a reçu un organe donneur.

Selon le rapport, 678 personnes âgées de 16 ans et plus étaient sur la liste d'attente d'un cœur donneur en 2022, ainsi que 21 enfants (jusqu'à 15 ans) attendant un organe adapté. Les données montrent que 42 enfants et 316 adultes ont été transplantés cette année-là, selon Eurotransplant et la Fondation allemande pour la transplantation d'organes. Les hôpitaux allemands ont obtenu 98 organes donneurs à l'étranger en 2022, car l'Allemagne est le seul membre d'Eurotransplant sans système d'op

