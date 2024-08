La capitale pakistanaise ouvre une nouvelle ligne de bus pour les femmes

La capitale du Pakistan, Islamabad, lance une nouvelle ligne de bus pour les femmes. Les véhicules roses, sous le slogan "Pas de peur, pas de barrière", offriront un transport sûr aux enseignantes et élèves des villages voisins jusqu'à la ville, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Éducation à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Cependant, ces bus seront ouverts à toutes les passagères. Le service débutera mercredi et sera gratuit.

Selon le porte-parole du ministère, les frais élevés et la peur de harcèlement dans les bus publics, surtout dans les zones rurales, ont empêché de nombreuses filles d'aller à l'école. Bien que Islamabad dispose déjà de bus scolaires gratuits pour les filles, ils n'atteignent généralement pas les zones en dehors de la ville. "Nous espérons que de nombreuses filles retourneront à l'école grâce à cette initiative", a déclaré le porte-parole.

En janvier dernier, la ville de Karachi, avec une population de millions d'habitants, est devenue la première du pays à introduire des bus roses dans les transports en commun, mais sans se concentrer spécifiquement sur les élèves filles.

Le harcèlement dans les transports en commun est un problème répandu dans ce pays traditionnel d'Asie du Sud. Dans les lignes de métro des grandes villes, il existe déjà des compartiments réservés aux femmes, mais ils sont souvent utilisés par des hommes également.

La nouvelle ligne de bus à Islamabad, en tant que capitale, vise à surmonter les défis des frais élevés et des préoccupations de sécurité, encourageant ainsi plus d'élèves filles à aller à l'école. Bien que les bus roses aient été introduits Initially in Karachi, l'initiative d'Islamabad est unique en ce qu'elle cible les zones rurales et répond spécifiquement aux besoins des enseignantes et élèves filles.

