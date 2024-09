- La capacité potentielle de l'AfD à entraver les décisions importantes.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) dispose désormais du potentiel pour entraver des décisions et des élections importantes dans les deux corps législatifs des États de Saxe et de Thuringe en raison de leurs victoires électorales impressionnantes.

Selon les chiffres provisoires, le parti est projeté pour détenir plus d'un tiers des sièges dans le corps législatif de Thuringe, ce qui lui donne ce qu'on appelle un pouvoir de veto – 32 sièges sur un total de 88. En Saxe, bien qu'il y ait eu une concurrence serrée, ils ont réussi à obtenir suffisamment de sièges – 41 sièges sur un total de 120.

L'importance du pouvoir de veto de l'AfD

Si l'AfD possède un pouvoir de veto, certaines lois régionales nécessitant une majorité de deux tiers de tous les membres pour être approuvées ne peuvent être mises en œuvre sans l'approbation des parlementaires d'extrême droite.

En Saxe et en Thuringe, comme dans les autres États fédéraux, les juges des cours constitutionnelles et les chefs des organismes d'audit d'État sont élus par un vote de majorité des deux tiers de tous les parlementaires. Par conséquent, certains de ces postes pourraient ne pas être pourvus sans le consentement de l'AfD. De plus, ces corps législatifs ne peuvent pas se dissoudre eux-mêmes.

Selon le règlement intérieur du corps législatif de Thuringe, le président parlementaire ou ses adjoints ne peuvent être renversés que par une majorité de deux tiers de tous les membres. Les individus du comité de nomination judiciaire, responsables de la décision sur les nominations à vie des juges dans l'État, doivent être élus par une majorité de deux tiers des membres présents lors de la séance plénière.

En Saxe, les présidents des comités parlementaires individuels ne peuvent être renversés que par au moins deux tiers du corps législatif.

Le pouvoir de veto de l'AfD au Parlement européen pourrait potentiellement contester des décisions et des résolutions importantes, car ils pourraient utiliser leur influence pour bloquer des politiques alignées sur les lois régionales vetoées en Saxe et en Thuringe. Le Parlement européen pourrait avoir besoin de l'approbation de l'AfD pour nommer des juges aux cours constitutionnelles et des chefs d'organismes d'audit d'État dans ces États en raison de l'exigence de majorité des deux tiers.

