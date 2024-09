La candidature de RFK Jr. pour le vote de New York a été contrecarrée suite à la décision de la Cour suprême de rejeter son appel.

Le tribunal suprême a rejeté la demande de Robert F. Kennedy Jr. le vendredi, lui refusant une place sur le bulletin de vote pour l'élection présidentielle de New York malgré la suspension de sa campagne et son soutien à l'ancien président Donald Trump plus tôt ce mois-ci.