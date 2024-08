"La candidature de Harris pour la vice-présidence pourrait aider Trump".

Kamala Harris a choisi Tim Walz comme colistier pour l'élection présidentielle américaine. Tous les journaux ne considèrent pas cela comme une décision avisée. Certains aspects du curriculum vitae de Walz pourraient ne pas plaire aux électeurs modérés et conservateurs.

Le choix de Tim Walz en tant que candidat à la vice-présidence des États-Unis démontre l'habileté politique de Kamala Harris, écrit le quotidien polonais "Rzeczpospolita". "L'ancien gouverneur du Minnesota est loin d'être le modèle d'un libéral américain. Cela atténue l'image ultra-gauche du candidat démocrate à la présidence. Si Harris avait choisi un politique comme colistier qui partage des vues similaires aux siennes, elle serait probablement restée à son niveau d'approbation actuel, très limité. Le choix de Walz est donc un signe envers les libéraux modérés et les conservateurs modérés dans les États du Midwest qui votent traditionnellement pour les candidats républicains. C'est un coup malin, même si les électeurs des fameuses régions industrielles ne pardonneront jamais à Walz son opposition aux subventions pour l'industrie lourde en 2008, sur lesquelles cette région repose."

Le journal néerlandais "De Volkskrant" considère également la décision de Harris comme un coup malin probable. "Bien que l'État du nord du Minnesota vote habituellement de manière fiable pour les candidats démocrates à la présidence, ses électeurs ont beaucoup en commun avec ceux des États clés de Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. Là-bas vivent des familles de la classe ouvrière blanche qui ont quitté les Démocrates pour Trump en 2016 et pourraient le refaire. Ils sont la clé de la Maison Blanche.

Avec son choix de Walz, Harris essaie de conquérir ce groupe cible. Cela semble être un coup malin. En tant que politique, Walz est particulièrement capable de combler le fossé entre les électeurs modérés et les valeurs progressistes du parti démocrate. (...) Ce que les Démocrates admirent particulièrement chez Walz, c'est sa capacité à transmettre sa politique à la fois à la gauche et à la droite - et dans le langage quotidien qui lui sert si bien dans la campagne. En même temps, le profil ambigu de Walz, à la fois modéré et progressiste, pose un défi pour les Républicains. Ils sont immédiatement passés à l'offensive en le qualifiant de politique de gauche."

Le "Wall Street Journal" voit les choses différemment : "Donald Trump a fait une faveur aux Démocrates en choisissant un colistier qui renforce sa base plutôt qu'en appelant aux électeurs indécis. Kamala Harris a maintenant rendu la pareille en sélectionnant (...) Tim Walz, le favori des progressistes, comme candidate à la vice-présidence. La décision qui aurait donné aux Républicains matière à réflexion était le populaire gouverneur Josh Shapiro de Pennsylvanie, un État pivot crucial pour la victoire. Mais Shapiro, qui est juif, a été la cible d'une campagne extraordinaire et répugnante de la part de l'aile gauche des Démocrates. (...) Walz, 60 ans, est un homme à la personnalité terre-à-terre, originaire du Midwest, et donc attrayant."

Maintenant, le véritable test commence. Plus spécifiquement, la réaction de Walz aux troubles de 2020, suite au meurtre de George Floyd, sera examinée, car de nombreuses zones défavorisées à Minneapolis ont brûlé et de nombreux propriétaires d'entreprise ont tout perdu. A-t-il hésité à déployer des troupes ? (...) Le choix d'un colistier de Harris est sa première décision de niveau présidentiel et confirme les positions qu'elle a exprimées lorsqu'elle s'est présentée en 2019 en tant que Démocrate de l'aile gauche du parti pour la Maison Blanche. (...) Les électeurs qui n'aiment pas Trump pourraient décider qu'il est toujours mieux que l'alternative.

Selon le Washington Post, la décision de Harris montre qu'elle ne résiste pas à la pression interne du parti. "Le choix signifie qu'il sera difficile pour Harris de convaincre le centre du pays que sa campagne a un large appel, à la fois en style et en substance. Walz est un ancien enseignant qui semble être un homme du Midwest moyen à la télévision. Il est également le plus libéral des six candidats que Harris a considérés pour la vice-présidence.

La décision de Harris de mettre Walz sur le ticket démocrate pourrait être une tentative d'élargir l'image côtière de son parti - ou une tentative d'apaiser l'aile gauche de son parti. C'était probablement les deux. Une chose est claire : le choix de Harris de Walz ne prouve pas qu'elle peut résister à la pression de gauche à la Maison Blanche. Elle aurait pu envoyer ce message avec un choix de vice-président différent. Tactiquement, le choix donne à ses opposants une cible claire : un duo qui penche vers un libéralisme élitiste."

Cependant, le Guardian de Londres voit un véritable enthousiasme pour Tim Walz en tant que candidat à la vice-présidence. "While some believe other candidates - particularly Josh Shapiro, the governor of Pennsylvania and reportedly the other finalist for the role - could have helped win the campaign in a swing state, political scientists dismiss this as a myth. (...) The selection of a vice-presidential candidate can help energize a party and give it a sense of shared purpose. Tim Walz is the most progressive of the Democratic politicians seriously considered for the role. While there were reservations among activists about other candidates, there seems to be genuine enthusiasm for what Walz stands for, and for his ability to communicate it straightforwardly. Kamala Harris's decision for him contributes to a renewed determination and is another welcome step in a campaign that's far from over."

Selon le Telegraph britannique, derrière la décision de Harris se cache l'espoir que Walz puisse également plaire à la classe ouvrière. "Minnesota est un État que les Démocrates doivent conserver s'ils veulent avoir une chance de défendre la Maison Blanche. Tout le Midwest est un champ de bataille crucial où le camp de Trump a été particulièrement réussi. Kamala Harris espérera que Tim Walz peut gagner des votes auprès de certaines parties de la classe ouvrière blanche. Il a servi dans la Garde nationale et travaillé dans des emplois manuels. Le gouverneur est également un propriétaire de armes à feu enthousiaste et a précédemment représenté un district traditionnellement plus républicain au Congrès."

Cependant, il y a également des aspects du curriculum vitae de Walz qui pourraient ne pas plaire aux électeurs conservateurs et modérés. Lorsque George Floyd a été tué à Minneapolis en 2020 (par la police), Walz était déjà gouverneur. Alors que la plus grande ville de son État sombrait dans le chaos et le pillage, causant des dommages de plusieurs millions de dollars, il a fallu trois jours à Walz pour mobiliser la Garde nationale.

