La campagne publicitaire pour les baskets Nike a été critiquée comme trompeuse, car elle faisait la promotion de chaussures pour enfants à 35 $ à un public adulte.

L'annonce mettait en avant une paire de baskets avec la légende "Maintenant seulement £26 chez Nike !", accompagnée d'emojis d'explosion de tête et de cœur noir, conformément à l'Agence de réglementation de la publicité (ARP).

Cette annonce particulière est apparue sur le compte X de The Sole Supplier, une plateforme de vente en ligne de chaussures et de vêtements de diverses marques populaires, en décembre 2023, comme l'a mentionné l'ARP dans sa décision du mercredi.

En cliquant sur l'annonce, les utilisateurs étaient redirigés vers une page du site de Nike, affichant une paire de baskets classées comme "chaussure pour enfants plus âgés", adaptée aux tailles UK 3 à 6 (équivalent aux tailles US 3,5 à 6,5 pour les hommes et 5 à 8 pour les femmes). L'ARP a souligné que l'annonce n'informait pas les consommateurs sur le groupe d'âge cible ou les options de tailles pour adultes limitées.

"Il n'y avait aucune indication dans l'annonce que les baskets étaient destinées aux enfants plus âgés ou que la disponibilité était limitée aux tailles adultes spécifiques", a déclaré l'ARP, affirmant également que l'annonce était potentiellement trompeuse par omission.

La plupart des baskets de lifestyle de Nike pouvaient être achetées en tailles UK allant jusqu'à 9,5 pour les femmes (équivalent à une taille de femme 12 aux États-Unis) et jusqu'à la taille 14 pour les hommes (équivalent à une taille d'homme 15 aux États-Unis) à l'époque, selon l'agence.

"La disponibilité limitée des tailles du produit annoncé empêcherait un nombre considérable d'adultes d'acheter leur taille souhaitée", a conclu l'ARP, décidant finalement que l'annonce ne devait plus être diffusée.

Nike (NKE) a affirmé que l'annonce avait été créée et diffusée par The Sole Supplier sans leur intervention ou surveillance, selon l'ARP. Nike a également contesté la nature trompeuse de l'annonce, arguant qu'un consommateur raisonnable pourrait s'attendre à un nombre limité de tailles pour le produit.

De son côté, The Sole Supplier a reconnu la possibilité de présenter plus clairement les informations de taille dans les futures annonces, selon l'ARP.

Un porte-parole de Nike a refusé de commenter l'affaire, renvoyant CNN vers les informations fournies dans le jugement de l'ARP. The Sole Supplier n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ARP a également noté que l'annonce suggérait que le prix annoncé représentait une réduction substantielle par rapport au prix régulier des baskets pour adultes. Cependant, considérant que les chaussures pour enfants sont généralement moins chères et exonérées de taxe de vente au Royaume-Uni, l'ARP a conclu que "£26 ne semblerait pas être un prix fortement soldé pour les baskets pour enfants" pour le consommateur moyen.

Cette interdiction fait partie de l'enquête plus large de l'ARP sur les pratiques publicitaires présumées trompeuses via ce qu'ils appellent "l'architecture du choix en ligne" - ou, en termes simples, la manière dont les entreprises construisent leurs sites Web et leurs plateformes de médias sociaux pour interagir avec les consommateurs.

