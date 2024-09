La campagne présidentielle de Harris profite de la discussion sur l'avortement lors du débat de mardi, en la mettant en valeur dans une nouvelle publicité.

L'équipe de Harris a équipé la vice-présidente pour affronter Trump sur les restrictions nationales à l'avortement. Ses conseillers attribuent le succès de cette préparation à sa détermination à le pousser sur les droits reproductifs, affirmant que cela a perturbé son équilibre tout au long de la discussion.

Maintenant, ils transforment ce moment crucial en une vidéo promotionnelle qui sera diffusée dans des États clés, tels que l'Arizona et le Nevada, où Trump est prévu de se rendre cette semaine.

La publicité récemment publiée intègre les points de vue des deux candidats sur l'avortement lors du débat.

"J'ai accompli un excellent service en le faisant. Cela a requis du courage de le faire, et la Cour suprême a démontré un courage remarquable en le faisant", a déclaré Trump en référence à l'abrogation de Roe v. Wade.

En réponse, Harris a partagé des histoires personnelles de femmes luttant pour obtenir des soins de santé tout en naviguant dans les restrictions à l'avortement.

"Je crois que certaines libertés, en particulier la liberté de décider de son propre corps, ne devraient pas être déterminées par le gouvernement", a-t-elle déclaré.

Les membres de la campagne ont cité la réponse de la vice-présidente comme l'un des moments les plus forts du débat, selon des statistiques internes suggérant que les histoires de fausses couches et de victimes de viol ont eu le plus d'impact sur les électeurs indécis.

Dans un communiqué, la directrice de campagne de Harris-Walz, Julie Chavez Rodriguez, a affirmé que l'avortement était "l'un des principaux enjeux de cette élection, et la différence entre les candidats ne pourrait être plus claire".

Cette annonce intervient alors que Harris se rend en Caroline du Nord - un État crucial que le président Joe Biden a à peine remporté en 2020, mais où les responsables de la campagne espèrent gagner des voix parmi les électeurs qui pourraient être méfiants envers Trump et le controversé candidat républicain au poste de gouverneur, Mark Robinson.

Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré à CNN's Jeff Zeleny mardi qu'il pensait que Harris influencerait la Caroline du Nord, un État pivot crucial, après sa brillante performance à Philadelphie.

L'engagement de Harris à protéger les droits à l'avortement et aux soins de santé, a argumenté Cooper, pourrait considérablement renforcer les efforts des démocrates pour remporter l'État lors d'une élection présidentielle pour la première fois depuis 2008.

Mercredi, les responsables de la campagne de Harris ont examiné les rushes du débat pour repérer les moments clés à mettre en avant dans de nouveaux spots publicitaires télévisés et numériques, selon la campagne, dans le but d'intensifier ce qu'ils considèrent comme l'éch

Lire aussi: