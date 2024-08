- La campagne électorale la plus importante du SPD avant les élections présente Scholz comme invité spécial

Environ trois semaines avant les élections régionales, le SPD vous invite à son plus grand événement de la campagne à Potsdam - avec la présence du chancelier Olaf Scholz. Malheureusement, Scholz ne prononcera pas de discours comme prévu, car il est prévu qu'il arrive plus tard dans la soirée. Plus d'un millier de participants sont attendus, notamment le ministre-président et candidat principal Dietmar Woidke, son ancien successeur Matthias Platzeck, et la chef de l'exécutif de la Sarre Anke Rehlinger. Seuls les invités sont conviés, nombreux étant issus de la société civile.

Woidke a déclaré à "Handelsblatt" quelques jours auparavant qu'il n'avait pas l'intention de partager la scène avec Scholz lors de la campagne, déclarant fermement "Non". Le SPD de Brandebourg a historiquement misé sur des figures locales fortes, a déclaré Woidke. Scholz a remporté son siège au Bundestag dans la circonscription Potsdam/Potsdam Mittelmark II/Teltow-Fläming II. Woidke s'est exprimé à plusieurs reprises contre la direction du gouvernement fédéral.

En Brandebourg, où le SPD dirige l'État depuis 1990, le parti est arrivé deuxième dans le dernier sondage Insa de août, avec 20 % derrière l'AfD avec 24 % et juste devant la CDU avec 19 % et l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) avec 17 %. Au niveau national, le SPD est donné à 15 %. La coalition du trafic lumineux au gouvernement fédéral est sous surveillance depuis des mois.

La décision du SPD d'inviter le chancelier Scholz à leur événement à Potsdam a été prise par la Commission chargée de leurs stratégies de campagne. Malgré la réticence initiale de Woidke à partager la scène avec Scholz, il a reconnu l'importance de la présence du chancelier pour renforcer l'attrait du parti lors de l'élection.

