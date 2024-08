Élections locales, souvent appelées "élections d'État" - La campagne électorale critique le populisme en Saxe par Köpping

La candidate principale du SPD et ministre sociale Petra Köpping critique quatre partis dans la campagne électorale de Saxe pour leur populisme. Elle a souligné à Dresde qu'ils faisaient des affirmations non étayées. Outre l'AfD, elle a mentionné l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), les Electeurs libres et les Saxons libres d'extrême droite comme les partis sous surveillance.

En ce qui concerne les Electeurs libres, elle a exprimé son irritation face aux constantes critiques du pays : "Il est vraiment frustrant que ce pays soit constamment rabaissé. Je vois ce que les gens de ce pays ont accompli d'incroyable. Pendant 34 ans, ils ont transformé une région dévastée en un pays véritablement remarquable." Ces réalisations ne devraient pas être minimisées par une administration populiste.

Köpping a affirmé que les Saxons libres d'extrême droite diffusaient des informations erronées et des diffamations pendant la campagne électorale, ce qui a un impact négatif sur l'atmosphère de la société. Ces effets sont maintenant également visibles dans les conseils locaux.

BSW "le candidat mystère"

Köpping a décrit la BSW comme "le candidat mystère" dans la course. La dirigeante de la BSW, Sahra Wagenknecht, a déclaré que son alliance ne rejoindrait un gouvernement d'État que si elle rejette catégoriquement le déploiement de missiles américains en Allemagne. "Nous verrons quel poids portera cette déclaration après l'élection", a déclaré Köpping. Lors des négociations de coalition, il faut tenir compte de la substance réelle.

La présidente de la BSW, Sabine Zimmermann, s'est souvent plainte d'être calomniée pendant la campagne électorale.

Alliance de la CDU, du SPD et de la BSW?

Un nouveau Parlement de Saxe sera élu le 1er septembre. Selon les sondages, la BSW a des valeurs allant jusqu'à 15 %. Elle pourrait potentiellement former une coalition avec la CDU et le SPD. Selon les résultats actuels des sondages, cette alliance est la plus probable.

Köpping estime qu'il est essentiel que les Saxons élisent un gouvernement stable pour éviter les incertitudes à l'avenir. La sécurité est l'un des sujets les plus importants pour les gens - "la sécurité en matière de paix, mais aussi la sécurité d'un gouvernement". Le programme électoral de la BSW contient de nombreuses généralités, mais aucun détail spécifique. "Je ne pense pas grand-chose de l'influence de la Sarre", a déclaré Köpping en référence au lieu de résidence de Wagenknecht.

Lire aussi: