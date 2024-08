La campagne démocrate revitalisée obtient des cotes supérieures dans la confrontation de la convention contre les républicains

Les regards sont attirés vers le spectacle de quatre jours à Chicago qui a attiré en moyenne 21,8 millions de spectateurs, selon les statistiques de Nielsen, surpassant ainsi l'audience de la Convention nationale républicaine d'environ 15 %.

Le dernier soir de l'événement, le discours de Harris a été vu par 28,9 millions de personnes, devançant à peine celui de Trump à Milwaukee, qui a attiré un public de 28,4 millions sur 15 chaînes de télévision. Le discours de Trump, qui a duré presque 90 minutes et est devenu le plus long discours d'acceptation de convention de l'histoire récente, a eu lieu peu après une tentative d'attentat contre sa vie.

Le triomphe de l'audience de Harris a été un coup dur pour Trump, qui est notoirement obsédé par les taux d'audience télévisuelle et la taille de ses foules. Pendant le discours de Harris, Trump a regardé et tweeté des réactions en direct sur son compte Truth Social avant de partager sa longue réponse sur Fox News.

La soirée du jeudi a été un triomphe pour MSNBC, avec 6,5 millions de téléspectateurs, ce qui constitue le plus haut chiffre d'audience jamais enregistré sur le réseau depuis sa création il y a presque 30 ans. La hausse de l'audience a également été observée sur ABC avec 4,2 millions de téléspectateurs et CNN avec 3,9 millions. Malgré leur habituelle supériorité en termes de taux d'audience sur les réseaux d'information câblée, Fox News est tombée à la cinquième place jeudi soir.

Bien que beaucoup plus de personnes aient regardé les conventions via des plateformes numériques, les chiffres d'audience pour les services de streaming tels que YouTube ou Twitch, et les chaînes publiques telles que C-SPAN, ne sont pas inclus dans les statistiques de Nielsen.

La popularité de Harris et les discours puissants de figures telles que les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et l'ancienne première dame Michelle Obama, ainsi que les apparitions de célébrités telles que Stevie Wonder, John Legend, Pink, Kerry Washington et Mindy Kaling, ont contribué à l'audience élevée.

La Convention démocrate a transformé des moments traditionnellement ennuyeux en productions impressionnantes, telles qu'une réinterprétation dynamique de la cérémonie de décompte des voix, avec de la musique de chaque État, et une apparition surprise du rappeur Lil Jon.

La Convention républicaine de Milwaukee, qui a eu lieu il y a un mois, a eu lieu peu après la tentative d'attentat contre Trump. Bien qu'elle ait manqué de discours d'anciens présidents, des célébrités telles que Hulk Hogan et Kid Rock ont fait des apparitions remarquées. La Convention républicaine a eu lieu à un moment où le président Joe Biden était encore le candidat démocrate et où le parti était en désarroi après une mauvaise performance de Biden lors du débat de CNN en juin. Sous la pression croissante, Biden a suspendu sa campagne peu après la Convention républicaine.

L'audience de la Convention démocrate a probablement été renforcée par les spéculations sur une apparition surprise de la superstar de la musique Beyoncé.

