La campagne de Trump a qualifié Walz d'" extrémiste dangereux ".

Le nouveau colistier de Harris, Walz, a déjà clashé avec le choix de Trump, Vance, qu'il a qualifié de "bizarre". Maintenant, le porte-parole de la campagne républicaine riposte. Ils cherchent à discréditer le gouverneur du Minnesota en le présentant comme un extrémiste libéral.

L'équipe de campagne du candidat républicain à l'élection présidentielle Donald Trump a qualifié Tim Walz, le colistier choisi par sa rivale démocrate Kamala Harris, de "dangerous liberal extremist". "Si Walz ne dit pas la vérité aux électeurs, nous le ferons : tout comme Kamala Harris, Tim Walz est un dangereux extrémiste libéral", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne de Trump. Selon elle, le "rêve" de Harris et Walz est de transformer les États-Unis en une copie conforme de la Californie - "le cauchemar de tout Américain".

La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris a apparemment choisi Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme colistier. Ce sexagénaire, connu pour son langage direct qui plaît aux électeurs sans diplôme universitaire, a récemment attiré l'attention en qualifiant Trump et son colistier J.D. Vance de "weird". Il a forgé ce terme, qui a depuis gagné en popularité nationale et est souvent utilisé par Harris pour décrire son rival.

"C'est l'honneur de ma vie de faire équipe avec @KamalaHarris", a tweeté Walz. "Je suis à fond". Ce sexagénaire est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a auparavant été représentant à la Chambre des représentants des États-Unis. Avant la politique, il était enseignant. Le père de deux enfants n'a pas un profil national fort, mais il est connu pour son approche terre-à-terre et directe en matière de communication politique. Harris a salué le parcours familial et politique de Walz. "Nous serons une grande équipe", a-t-elle écrit. "Nous gagnerons cette élection."

La campagne républicaine accélère ses attaques contre le choix de Kamala Harris pour la vice-présidence, Tim Walz, en affirmant qu'il pourrait potentiellement transformer les États-Unis en une autre Californie s'il en avait l'occasion. Malgré le langage direct de Walz et son appel aux électeurs sans diplôme universitaire, Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne de Donald Trump, le qualifie de "dangerous liberal extremist" comme Harris.

