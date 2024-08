La campagne de Tim Walz en 2006 a faussement décrit les détails de son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 1995.

D'après les dossiers judiciaires et policiers liés à l'incident, Walz a admis en justice qu'il avait bu lorsqu'il a été arrêté pour conduite à 154 km/h dans une zone limitée à 89 km/h dans le Nebraska. Walz a ensuite été transporté par un policier d'État à un hôpital local pour une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,128, bien supérieur à la limite légale de l'État à l'époque.

Mais en 2006, sa campagne a affirmé à plusieurs reprises aux médias que Walz n'avait pas bu cette nuit-là, prétendant que son test de sobriété sur le terrain avait échoué en raison d'un malentendu lié à une perte d'audition due à son service dans la Garde nationale. La campagne a également affirmé que Walz avait été autorisé à se rendre lui-même en prison cette nuit-là.

Rien de tout cela n'était vrai.

Une revue des déclarations faites par la campagne de Walz à l'époque par CNN KFile reveals de nombreuses incohérences entre la façon dont la campagne a décrit les événements et ce qui s'est réellement passé cette nuit-là.

"La charge de conduite en état d'ivresse a été abandonnée pour une raison : ce n'était pas vrai", a déclaré le directeur des communications de la campagne de Walz à l'époque à un média local en 2006. "Le policier l'a fait conduire à la station, puis l'a laissé partir de lui-même après avoir été à la station. Tim se sent mal à l'aise d'avoir dépassé la vitesse et a payé l'amende et présenté ses excuses à sa famille au moment où cela s'est produit."

En réalité, le rapport de police de l'incident indique clairement que Walz a été transporté par la police à un hôpital local pour une prise de sang après son arrestation. Et cette semaine, la police de l'État du Nebraska a confirmé à CNN que Walz avait été conduit en prison par un policier d'État.

"Conformément à la procédure de la NSP, une personne soupçonnée de conduite en état d'ivresse n'est pas autorisée à continuer de conduire", a déclaré Cody Thomas, porte-parole de la police de l'État du Nebraska, à CNN. "Dans ce cas, le suspect a été transporté par le policier et incarcéré à la prison du comté de Dawes."

Maintenant que Walz est le candidat démocrate à la vice-présidence, un nouvel examen est porté sur les détails de son arrestation de 1995 et sur la façon dont sa campagne a décrit l'incident une décennie plus tard alors qu'il lançait sa carrière politique.

Walz a depuis reconnu les faits de l'affaire, admettant lors de sa campagne pour le poste de gouverneur du Minnesota en 2018 qu'il avait bu et conduit.

Mardi, le Daily Beast a publié un entretien avec le policier d'État qui a arrêté Walz. Il a contesté les allégations selon lesquelles Walz n'avait pas bu et a noté que le test de sobriété n'avait rien à voir avec l'audition.

La campagne Harris-Walz a décliné de commenter cette histoire.

Conduite en état d'ivresse à 154 km/h

La nuit du 23 septembre 1995, Walz, alors âgé de 31 ans et enseignant dans un lycée, a été arrêté par un policier de l'État du Nebraska pour excès de vitesse, ayant été flashé à 154 km/h dans une zone limitée à 89 km/h. Selon le rapport de police, le policier d'État a détecté une forte odeur d'alcool sur le souffle de Walz et lui a demandé de passer un test de sobriété sur le terrain.

Walz a échoué au test et a été transporté par un policier d'État à un hôpital local pour une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,128 - bien supérieur à la limite légale de l'État à l'époque.

Walz a conclu un accord avec la justice, selon les dossiers judiciaires, plaidant coupable de conduite dangerous. Lors d'une audience judiciaire en mars 1996, Walz a admis qu'il avait bu et conduit. Son avocat a déclaré que Walz avait l'intention d'utiliser cet incident pour éduquer ses élèves sur les dangers de la conduite en état d'ivresse.

"C'est juste une situation dangerous", a déclaré Walz dans un transcript de tribunal, que l' Alpha News, un média conservateur du Minnesota, a découvert en 2022. "Pas seulement pour moi, mais pour les autres qui n'y sont même pas impliqués."

Dans le tribunal, l'avocat de la défense de Walz a déclaré que lorsque le policier d'État a commencé à le suivre, Walz a cru qu'on le poursuivait et a accéléré par peur d'être poursuivi jusqu'à ce que le policier allume ses lumières.

"Il ne comprenait pas ce que le militaire lui disait pendant le test de sobriété sur le terrain, et le militaire a refusé de parler plus fort," a déclaré Salsbery à l'époque.

"Les chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse ont été abandonnés pour une raison," a ajouté Salsbery. "Le juge n'aurait pas-dismissé s'il y avait eu quelque chose. Tim a conduit jusqu'au poste de police cette nuit-là (après avoir été arrêté), et il est rentré chez lui ensuite. Je ne pense pas que le militaire aurait laissé faire s'il avait cru qu'il y avait un problème."

Son responsable de campagne a raconté une histoire similaire à un autre journal local.

"Le responsable de campagne de Walz, Kerry Greeley, n'a pas contesté le fait que Walz roulait trop vite lorsqu'il a été arrêté cette nuit-là, mais elle a affirmé que Walz n'était pas ivre. Elle a attribué le malentendu à la surdité de Walz, un problème résultant de ses années de service comme artilleur dans la Garde nationale de l'armée," pouvait-on lire dans le Post Bulletin.

"Il ne comprenait pas ce que l'officier lui disait," a déclaré Greeley.

"Elle a dit que les personnes sourdes peuvent également avoir des problèmes d'équilibre. Le juge a finalement rejeté les chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse contre Walz et a sermonné l'officier pour ne pas avoir réalisé que Walz était sourd, a ajouté Greeley," rapportait l'article.

"Il a été arrêté pour excès de vitesse, il ne le nie pas et c'est tout," a-t-elle ajouté au Star Tribune.

Greeley n'a pas répondu à une demande de commentaire de CNN.

Au fur et à mesure que la carrière politique de Walz progressait, son explication de son arrestation en 1995 évoluait également.

En 2018, lorsqu'il se présentait au poste de gouverneur, Walz a proposé une version des faits considérablement différente.

Selon Walz, l'arrestation a été un moment charnière de sa vie, l'incitant à changer son comportement. Il a déclaré avoir depuis abandonné l'alcool et que sa boisson préférée est maintenant du Diet Mountain Dew.

"Tu as des responsabilités envers les autres," a rappelé Gwen Walz à son mari. "Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions foolish."

Malgré le fait d'avoir assuré que l'arrestation de Walz en 1995 était un sujet de discussion pendant ses campagnes politiques, sa campagne a souvent fait de fausses déclarations à ce sujet, prétendant notamment qu'il n'avait pas bu et qu'il avait été autorisé à conduire lui-même jusqu'à la prison. Dans une interview publiée par The Daily Beast, le militaire qui avait arrêté Walz en 1995 a contesté les allégations de sa campagne concernant l'incident, affirmant que Walz non seulement conduisait en état d'ivresse, mais avait également échoué au test de sobriété.

