La campagne de M. Ramaswamy s'éloigne des publicités télévisées à l'approche des caucus de l'Iowa

Selon la société de suivi des données AdImpact, la campagne de M. Ramaswamy n'a pas réservé de publicité pour les caucus de l'Iowa du mois prochain, bien qu'elle ait annoncé une campagne publicitaire à huit chiffres ciblant l'Iowa et le New Hampshire en novembre. À ce jour, la campagne a dépensé 1,8 million de dollars en publicités télévisées dans l'Iowa et 1,3 million de dollars dans le New Hampshire.

La campagne indique que l'abandon des publicités télévisées fait partie d'une stratégie visant à cibler plus efficacement des électeurs spécifiques. Dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi, M. Ramaswamy a qualifié d'"idiotes" et de "peu rentables" les dépenses consacrées aux publicités télévisées et a partagé un autre message d'un utilisateur suggérant que les jeunes électeurs ne sont peut-être pas des consommateurs réguliers de télévision.

"Les dépenses présidentielles en publicité télévisée sont idiotes, ont un faible retour sur investissement et sont une astuce utilisée par les consultants politiques pour embobiner les candidats qui souffrent d'un faible quotient intellectuel. Nous agissons différemment. Dépenser des dollars en fonction des données... c'est apparemment une idée folle dans la politique américaine", a déclaré M. Ramaswamy.

Malgré les spéculations de certains qui pensaient que son manque de dépenses télévisées laissait penser que sa campagne pourrait se terminer avant les caucus de l'Iowa le 15 janvier, M. Ramaswamy a déclaré qu'il prévoyait d'offrir une "grande surprise le 15 janvier".

La campagne de M. Ramaswamy n'a dépensé au total que 4,7 millions de dollars en publicité télévisée depuis son lancement en février, une somme relativement faible comparée aux dépenses publicitaires de ses rivaux républicains, avec seulement 3,2 millions de dollars de soutien publicitaire de la part d'American Exceptionalism PAC, le super PAC qui soutient M. Ramaswamy. La campagne s'est souvent appuyée sur des interviews dans les médias et sur les réseaux sociaux pour diffuser son message. En novembre, la campagne a publié son premier spot télévisé et prévoit de dépenser au moins 10 millions de dollars en publicité à la télévision, à la radio, sur support numérique et par publipostage.

En revanche, les campagnes et les super PAC soutenant l'ancien président Donald Trump, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont tous dépensé des dizaines de millions de dollars en publicité télévisée tout au long de la campagne. Chacun des candidats diffusera des publicités vantant son message dans l'Iowa et le New Hampshire dans les semaines à venir.

Dans une déclaration à CNN, Tricia McLaughlin, porte-parole de la campagne de M. Ramaswamy, a indiqué que la campagne préparait une nouvelle publicité télévisée qui sera bientôt diffusée et a déclaré que les niveaux de dépenses de la campagne n'avaient pas changé, tout en soulignant l'utilisation de données pour déterminer les dépenses.

"Nous nous concentrons sur la mobilisation des électeurs que nous avons identifiés - la meilleure façon de les atteindre est d'utiliser la publicité ciblée, le courrier, les SMS, les appels en direct et les portes pour communiquer avec nos électeurs sur la vision de Vivek pour l'Amérique, en faisant leur plan pour le caucus et en les faisant sortir", a déclaré Mme McLaughlin à CNN. "Comme vous le savez, ce n'est pas ce à quoi ressemblent la plupart des campagnes. Nous avons délibérément structuré notre campagne de manière à pouvoir être agiles et hyper ciblés dans nos dépenses publicitaires".

NBC News a été la première à signaler que la campagne de M. Ramaswamy s'était détournée de la publicité télévisée.

Source: edition.cnn.com