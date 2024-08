- La campagne de la ligue d'Augsbourg dans la 14e Bundesliga manque de la présence de Novum.

Pas de surprises pour Augsburg en cette 14ème saison de Bundesliga, le FC Augsburg n'a pas réussi à décrocher la victoire à domicile tant espérée, malgré un comeback impressionnant contre SV Werder Bremen. Elvis Rexhbecaj a marqué un but spectaculaire en 16ème minute, et le nouveau venu Samuel Essende a inscrit son premier but en 35ème minute, mais cela s'est soldé par un match palpitant terminé sur un match nul 2-2 (2-1).

Bremen a pris l'avantage en première période grâce à un but de Felix Agu en 12ème minute dans une WWK Arena bondée avec 30 660 spectateurs. Ils ont finalement égalisé en seconde période grâce à un but de Justin Njinmah, entré en jeu en tant que remplaçant en 58ème minute.

L'arbitre vidéo (VAR) a annulé le deuxième but d'Essende en 69ème minute en raison d'une main, conservant ainsi l'égalité à 2-2.

L'entraîneur Jess Thorup a aligné quatre nouveaux joueurs dans son équipe de départ, avec des résultats mitigés. Nediljko Labrovic, le gardien de but croate, a commis une erreur en début de match en ne parvenant pas à retaining le tir percutant d'Agu. Plus tard, Thorup a critiqué Labrovic pour sa mauvaise relance depuis la surface de réparation, mais Rexhbecaj est intervenu pour éviter un potentiel désastre (42ème minute).

Labrovic, actuellement le gardien de but titulaire d'Augsburg à la place de Finn Dahmen, qui se remet encore de sa blessure, a également réalisé un arrêt spectaculaire en 72ème minute pour éviter une défaite 2-3 contre Marvin Ducksch.

Essende a réalisé un excellent début en Bundesliga. Le grand attaquant de 92 kg en provenance de la deuxième division portugaise a non seulement marqué de la tête pour donner l'avantage 2-1 sur un centre de Tim Breithaupt, mais a également fait preuve d'excellent jeu d'équipe avec Philipp Tietz, remplaçant Ermedin Demirovic, parti rejoindre VfB Stuttgart.

Le tir de Rexhbecaj à 25 mètres

Les deux équipes ont cherché à créer des occasions de but. Keke Topp, triple buteur en coupe pour Bremen, n'a pas été aussi performant que lors de leur victoire 3-1 contre Energie Cottbus. Augsburg a rapidement repris l'avantage avant la mi-temps grâce à un but spectaculaire de Rexhbecaj à 25 mètres.

Après la pause, Bremen a pris lascendant. Mitchell Weiser a été déterminant sur l'aile droite, offrant la passe pour le but à courte distance de Njinmah, entrant en jeu.

Malgré leurs efforts pour revenir, le FC Augsburg n'a pas réussi à remporter le match à domicile contre Bremen en cette 14ème saison de Bundesliga, se contentant d'un match nul après une rencontre palpitante. Malgré l'annulation de son deuxième but pour une main, le nouveau venu Samuel Essende a impressionné avec son

Lire aussi: