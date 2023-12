La campagne de Joe Biden se prépare à 2024, prête à démontrer que Trump est une menace pour la démocratie

Un mémo de stratégie de campagne partagé d'abord avec CNN montre comment M. Biden prévoit de faire de la menace pour la démocratie posée par M. Trump un point central de sa campagne, semblable aux arguments qu'il a présentés en 2020. Mais cela intervient alors que le président est confronté à des sondages difficiles dans des confrontations hypothétiques avec son prédécesseur et à des signes de tension au sein de sa propre coalition.

La directrice de campagne, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré dans le mémo : "Le choix des électeurs l'année prochaine sera le même que celui de l'année précédente : "Le choix des électeurs l'année prochaine ne sera pas simplement un choix entre des philosophies de gouvernement concurrentes. Le choix du peuple américain en novembre 2024 portera sur la protection de la démocratie américaine et des libertés individuelles dont nous jouissons en tant qu'Américains."

La campagne prévoit et s'attend à ce que M. Trump soit le candidat républicain, ce que les responsables ont qualifié d'"éventualité". Le mémo, envoyé aux parties intéressées, indique que la campagne passera l'année prochaine à convaincre les électeurs que M. Trump représente une "menace existentielle pour la démocratie" en raison de sa "capacité à inciter à la violence politique et à mener des attaques contre notre démocratie et notre liberté".

Pour ce faire, la campagne met en place son infrastructure et son organisation, y compris des plans visant à mettre en place ses dirigeants dans les champs de bataille d'ici le milieu du mois prochain, à télégraphier les questions clés sur lesquelles elle concentrera ses messages et à se préparer à ce que le président et le vice-président commencent à partir en campagne au début de l'année prochaine. "Des milliers d'employés devraient être en place d'ici le début de l'été, écrit M. Chavez Rodriguez.

Joe Biden a fait de la lutte entre les démocraties et les autocraties dans le monde la question centrale de sa présidence. Et s'il fait référence à des gouvernements autocratiques comme la Russie et la Chine, sa campagne fait désormais valoir que cette question est également en jeu ici, chez nous, alors qu'il affronte M. Trump.

M. Chavez Rodriguez a écrit que le peuple américain avait rejeté M. Trump lors de l'élection de 2020, mais que la menace que ce dernier fait peser sur la démocratie "n'a fait que s'aggraver" depuis lors.

"Il mène une campagne axée sur la vengeance et le châtiment, au détriment des libertés des Américains. "Nous traitons cette élection comme si elle allait déterminer le sort de la démocratie américaine, car c'est le cas.

La campagne de M. Trump a riposté, son porte-parole Steven Cheung déclarant à CNN : "L'escroc Joe Biden représente une menace existentielle pour la démocratie en utilisant l'arme du droit et en privant les électeurs de leur droit de vote à grande échelle, non seulement au niveau national, mais aussi dans ces États. Ce qu'ils font, c'est retirer la démocratie des mains du public afin d'interférer dans une élection".

La Maison Blanche a affirmé qu'elle n'était pas impliquée dans les nombreuses affaires judiciaires dont l'ancien président fait l'objet.

Une série de sondages récents ont suggéré qu'un match retour Biden-Trump en 2024 serait une course serrée. Un sondage du New York Times et du Siena College publié mardi indique qu'il n'y a pas de leader clair. Les sondages réalisés ces derniers mois dans des États clés ont montré que M. Biden était distancé par son prédécesseur dans des face-à-face hypothétiques.

La campagne de M. Biden a récemment intensifié ses attaques contre M. Trump, déclarant que la rhétorique de l'ancien président sur les immigrants lors d'un récent rassemblement dans l'Iowa était "un perroquet d'Adolf Hitler". M. Biden lui-même a déclaré à des donateurs lors d'une collecte de fonds que l'utilisation par M. Trump du mot "vermine" pour décrire ses rivaux politiques rappelait "le langage que l'on entendait dans l'Allemagne nazie des années 30".

Lors des événements officiels de la campagne, le président et le vice-président devraient établir ces contrastes avec M. Trump tout en mettant l'accent sur des questions telles que l'avortement, l'économie, la lutte contre la violence armée, les droits des LGBTQ+, la sécurité sociale et l'assurance-maladie, ainsi que la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act).

Dès le début de sa campagne, Mme Harris mettra l'accent sur l'avortement en lançant une "tournée des libertés reproductives" à travers le pays, dans le Wisconsin, terrain de bataille. La campagne a souligné que le droit à l'avortement était une question qui dynamisait sa base et les électeurs indépendants, et qui serait un "pilier central de la campagne", a déclaré le directeur de la communication de la campagne, Michael Tyler.

La Maison-Blanche est également confrontée à une série de problèmes et de crises majeurs qui échappent au contrôle immédiat de M. Biden et qui pourraient avoir une incidence sur le taux de participation des électeurs clés. Les négociations au Congrès sur un programme de financement supplémentaire pour l'Ukraine, Israël et la sécurité des frontières ont mis M. Biden dans une position inconfortable au sein de son propre parti. Et malgré des indicateurs économiques solides, les sondages continuent de montrer un pessimisme tenace à l'égard de l'économie .

Ces crises ont joué un rôle dans la chute de la cote de popularité de M. Biden au cours des 12 derniers mois. Il a commencé l'année avec un taux d'approbation de 45 % ; il est maintenant de 37 %, selon un sondage CNN réalisé le mois dernier. Si certains démocrates s'inquiètent de ces chiffres, la campagne ne s'en émeut pas. Les responsables notent souvent que M. Biden a été sous-estimé en 2020 après avoir obtenu des résultats médiocres lors des premières élections primaires, avant de voir sa campagne se redresser après la Caroline du Sud.

Les coalitions dont M. Biden a besoin, affirment les responsables, "reviendront à la maison" lorsque l'élection se rapprochera et que les électeurs commenceront à y prêter attention. Et il est encore tôt - un sondage réalisé en novembre par la Marquette Law School indique qu' environ 1 électeur sur 5 n'a pas encore fait son choix dans une course entre Trump et Biden.

"Les sondages sur Joe Biden ne manquent pas", a déclaré M. Chavez Rodriguez dans le mémo. "Le programme MAGA hors de portée ne fera que devenir plus important et saillant dans l'esprit des électeurs l'année prochaine, comme ils l'ont été cycle après cycle."

Biden se prépare à partir en campagne

Alors que le président s'est largement embarqué dans des voyages officiels organisés par la Maison Blanche ces derniers mois, il faut s'attendre à ce que M. Biden, M. Harris et d'autres collaborateurs se déploient pour des voyages et des événements axés sur la campagne au cours de l'année à venir, a écrit M. Chavez Rodriguez.

La campagne, basée à Wilmington, dans le Delaware, prévoit d'intensifier ses activités au cours des prochains mois, dans le but de fonctionner à plein régime au début de l'été, lorsque les électeurs penseront davantage aux élections.

Certains démocrates se sont plaints de la lenteur de la mise en place des opérations sur les champs de bataille. Mais ces dernières semaines, la campagne a annoncé le recrutement de responsables dans des États clés, tels que le Michigan, le Nevada et le Wisconsin, ainsi qu'en Caroline du Sud, le premier État du calendrier des primaires démocrates.

Mme Chavez Rodriguez a annoncé dans son mémo que des équipes de direction seraient mises en place dans tous les États clés "d'ici la mi-janvier", ce qui, selon elle, "complétera les centaines de membres du personnel des partis des États".

Une vague d'embauches s'annonce

La campagne a embauché plus de 70 personnes à temps plein et travaille en étroite collaboration avec le Comité national démocrate et les partis d'État dans tout le pays, ce qui marque un changement par rapport à la manière dont le comité politique était utilisé dans le passé.

Alors que l'ancien président Barack Obama a mis sur pied sa propre opération politique, Organizing for America, M. Biden s'est très tôt rapproché du Comité national démocrate, notamment en partageant les données relatives à la collecte de fonds et aux sympathisants de sa campagne de 2020 en 2021. Dans le cadre de sa réélection, M. Biden s'est appuyé sur le DNC pour l'aider à organiser et à mettre en place des accords de collecte de fonds conjoints avec le parti et les 50 États afin d'augmenter les fonds de campagne des démocrates.

Les responsables affirment que la campagne de 2024 sera différente de celle des années précédentes, en partie en raison de l'évolution du comportement des électeurs. Ils estiment que les bureaux de campagne traditionnels ne sont plus une utilisation judicieuse des ressources à ce stade de la course. Si les électeurs veulent acheter des panneaux de Biden, ils se rendent sur le site web de la campagne. Les opérations bancaires par téléphone se font souvent de manière virtuelle, voire par SMS.

Le programme de la campagne au niveau des États prévoit une "approche hyperlocale" et des efforts d'organisation pour exploiter les "réseaux personnels d'amis et d'influenceurs" des électeurs, a déclaré M. Chavez Rodriguez.

"Notre équipe pilote déjà des programmes axés sur les Noirs, les Latinos, les femmes et les jeunes électeurs dans les États clés, en mettant l'accent sur de nouvelles ressources et de nouveaux outils qui aident les partisans et le personnel à partager notre message de manière à atteindre notre principale coalition de partisans ", a-t-elle déclaré, ajoutant que ces efforts d'organisation " coexisteront avec les programmes traditionnels de porte-à-porte et d'organisation ".

Elle a également indiqué que les médias payants allaient s'intensifier dans les mois à venir à l'approche de l'élection, "dans le but spécifique de consolider le choix du peuple américain dans cette élection grâce à des placements visant des moments et des programmes télévisés à fort impact, des publicités numériques et le maintien de nos investissements dans les médias afro-américains et hispaniques".

Les tensions au sein de la coalition

La coalition politique de M. Biden connaît néanmoins quelques tensions. Les progressistes et les défenseurs de l'immigration sont frustrés par les concessions faites par le président en matière de politique frontalière, alors qu'il cherche à obtenir un soutien pour l'aide à l'Ukraine. Les jeunes électeurs, qui ont soutenu M. Biden à deux chiffres en 2020, ont montré des signes de mécontentement, notamment en ce qui concerne la gestion du conflit israélo-palestinien par l'administration.

Parmi les électeurs de moins de 30 ans, la cote d'approbation de M. Biden est de 26 % dans l'ensemble et de 20 % sur le conflit israélo-palestinien, selon le récent sondage Times/Siena.

"Une partie de l'électorat est passionnée par cette question et souhaite que l'administration modifie ses positions politiques", a déclaré Cristina Tzintzún Ramirez, présidente de NextGen America, une organisation de jeunes électeurs qui a soutenu M. Biden. "Je pense qu'il est essentiel que l'administration les écoute afin de s'assurer et de gagner leurs votes.

L'adoption par M. Biden d'une politique frontalière plus stricte pourrait présenter des avantages pour les électeurs plus modérés. Les sondages réalisés par le groupe de recherche sur l'opinion publique démocrate Blueprint indiquent que M. Biden doit "corriger le tir" sur les questions d'immigration et de politique étrangère.

"La perception qu'ont les électeurs des positions du président sur ces questions par rapport à celles de Donald Trump constitue un problème politique et électoral pour Joe Biden", a déclaré Evan Roth Smith, sondeur principal de Blueprint, suggérant que la conclusion d'un accord sur la sécurité des frontières aurait un "avantage politique considérable" auprès de groupes tels que les électeurs noirs, les électeurs indépendants, les républicains sceptiques à l'égard de Trump et les électeurs hispaniques.

Changer les mentalités sur l'économie

M. Biden a également du mal à faire évoluer la perception de l'économie, qui reste le principal sujet de préoccupation des électeurs à l'approche de 2024. Le président lui-même a montré des signes d'impatience en coulisses, car certains des projets financés par les réalisations législatives qu'il essaie de vanter tardent à se concrétiser.

Selon un récent sondage CNN, sept Américains sur dix estiment que les conditions économiques aux États-Unis sont mauvaises, et un tiers d'entre eux approuvent la gestion de l'économie par le président.

Et ce, malgré l'apparition de points positifs dans l'économie, notamment le ralentissement de l'inflation, le faible taux de chômage et l'augmentation des salaires. La Maison-Blanche s'est félicitée des données montrant un regain de confiance des consommateurs en décembre, ainsi que des craintes de récession qui commencent à s'apaiser.

Les responsables reconnaissent qu'il faudra du temps pour que ces changements s'intègrent dans la mentalité américaine, de nombreuses personnes étant encore sous le choc économique de la pandémie.

"Les gens ne vivent pas leur vie dans le désordre des statistiques économiques, attendant que les données leur disent ce qu'ils ressentent. Les gens vivent leur vie dans le contexte de ce qu'ils gagnent chaque semaine et de ce qu'ils dépensent... mais l'expérience vécue par le peuple américain est en train de changer", a déclaré Seth Harris, ancien conseiller principal de M. Biden en matière de politique de l'emploi, citant la baisse des prix de produits tels que la nourriture et l'essence.

En plus d'expliquer comment l'économie s'est améliorée grâce au travail de M. Biden, M. Seth Harris a déclaré qu'il sera essentiel d'établir un contraste avec le bilan économique de M. Trump, qui comprend des réductions d'impôts pour les riches et une promesse renouvelée d'abroger la loi sur les soins abordables.

"Une autre tâche tout aussi importante consiste à rappeler aux gens à quoi ressemblait la situation sous l'autre homme la dernière fois et à quoi elle ressemblera probablement sous l'autre homme s'il y a une deuxième fois", a déclaré Seth Harris, aujourd'hui chargé de recherche au Burnes Center for Social Change (Centre Burnes pour le changement social). "Le contraste avec Trump sera rétrospectif et prospectif - ce à quoi cela ressemblera à l'avenir.

Cette semaine, la campagne de Joe Biden s'est efforcée de mettre ce contraste au premier plan, en organisant mercredi une conférence de presse pour donner un aperçu de la politique fiscale de M. Trump dans l'hypothèse d'un second mandat.

Les électeurs, a déclaré M. Chavez Rodriguez, "ont été clairs".

"Ils n'accepteront pas la menace existentielle pour la démocratie que représente Donald Trump. Ils ne voteront pas pour ses politiques extrêmes et son approche de 'dictateur dès le premier jour' pour contrôler leur vie quotidienne. Ils seront à nouveau clairs en novembre prochain", a-t-elle déclaré.

