- La calvitie de Woidke en contraste avec la droite: le SPD emploie des publicités animées

Le SPD met en avant la tonsure de Woidke pour attirer de nouveaux électeurs dans la dernière ligne droite de l'élection. Le SPD de Brandebourg utilise l'animation numérique et la tête chauve de Woidke pour établir un lien avec différents groupes d'électeurs pendant cette période cruciale de campagne. Kolesnyk, le secrétaire général du SPD, a commenté : "Pas 'crânes chauves droitiers', mais si chauve, alors Woidke." Initialement, seule la partie supérieure de la tête chauve de Woidke apparaît à l'écran, suivie d'une révélation complète du slogan "Si chauve, alors Woidke", accompagné d'une référence au scrutin du 22 septembre.

La campagne met en avant le contraste marqué entre Woidke et l'AfD, suspectée d'extrémisme de droite par les services de renseignement intérieurs. Selon Kolesnyk, la question principale est : "Qui les électeurs peuvent-ils voir comme ministre-président ?" Le SPD estime que les extrémistes ne doivent pas détenir le pouvoir. La campagne vise à sensibiliser les jeunes électeurs et ceux qui évitent généralement le contenu politique.

La tête chauve de Woidke dans les cinémas, les magasins de bricolage et le monde numérique

Après le dernier sondage RBB d'Infratest dimap, qui plaçait l'AfD à 27 % et le SPD à 23 %, devant la CDU avec 18 %, Kolesnyk voit une course serrée. Woidke a déclaré qu'il quitterait la politique régionale si le SPD ne menait pas le parti. Depuis 1990, le SPD gouverne l'État avec divers partenaires.

Le motif animé sera affiché sur un camion dans des lieux tels que Potsdam, Falkensee, Teltow et Kleinmachnow, principalement dans la région de Berlin, le mardi. Il sera également diffusé sur les écrans de quatre cinémas et de cinq magasins de bricolage, ainsi que sur Facebook et Instagram en ligne. Kolesnyk explique le choix du SPD d'éviter la publicité sur TikTok, en déclarant : "Nous atteignons tous les groupes d'âge éligibles sur Facebook et Instagram."

