La Californie s'apprête à protéger les travailleurs contre les fortes chaleurs - à l'intérieur

Il est facile de transpirer et de se fatiguer, disent les travailleurs. La ventilation est irrégulière, disent-ils, et les travailleurs ont témoigné lors d'une audition publique de saignements de nez, de nausées et de vertiges. Dans certains entrepôts, il faut marcher au moins 800 mètres pour trouver un endroit où se rafraîchir.

"Nous sommes constamment en mouvement. Tout au long de la journée, ma chemise est trempée de sueur trois ou quatre fois", a déclaré Sara Fee, une ancienne employée d'un entrepôt d'Amazon à San Bernardino, en Californie, qui a témoigné en mai devant une commission de sécurité au travail de l'État. "J'ai eu des nausées et des vertiges.

Alors que le climat se réchauffe et que la menace des chaleurs extrêmes s'étend, la Californie est prête à protéger les personnes qui travaillent dans des entrepôts mal ventilés, des cuisines de restaurant embuées et d'autres lieux de travail intérieurs où les températures peuvent grimper à des niveaux potentiellement dangereux. L'État a mis en place des normes thermiques pour les travailleurs en extérieur depuis 2005, et les lieux de travail intérieurs sont les suivants.

Seuls deux autres États, le Minnesota et l'Oregon, ont adopté des règles relatives à la chaleur pour les travailleurs en intérieur, selon l'administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (Occupational Safety and Health Administration). Au niveau national, la législation est au point mort au Congrès, et même si l'administration Biden a entamé le long processus d'établissement de normes nationales en matière de chaleur pour le travail à l'extérieur et à l'intérieur, il faudra probablement des années avant que les règles ne soient finalisées.

Si la Californie adopte sa proposition au printemps, les entreprises seront tenues de refroidir les lieux de travail en dessous de 87 degrés Fahrenheit lorsque les employés sont présents et en dessous de 82 degrés dans les endroits où les travailleurs portent des vêtements de protection ou sont exposés à la chaleur rayonnante, comme les fours. Si les entreprises ne sont pas en mesure d'abaisser les températures, elles doivent fournir aux travailleurs de l'eau, des pauses, des zones où ils peuvent se rafraîchir, des gilets de refroidissement ou d'autres moyens d'empêcher les employés de surchauffer.

"La chaleur ne fait qu'augmenter d'année en année", a déclaré Alice Berliner, directrice du programme de santé et de sécurité des travailleurs à l'université de Californie-Merced. "Le fait d'avoir des protections pour les travailleurs à l'intérieur et à l'extérieur permet à quelqu'un de sentir qu'il peut demander à avoir accès à de l'eau potable et à faire une pause lorsqu'il sent qu'il a chaud.

Ni les travailleurs ni les entreprises ne sont satisfaits du plan. Certaines entreprises craignent de ne pas pouvoir répondre aux exigences, même avec la flexibilité offerte par le règlement. Les travailleurs estiment que les bâtiments devraient être encore plus frais.

Le stress thermique peut entraîner un épuisement par la chaleur, un coup de chaleur, un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale. En 2021, les centres de contrôle et de prévention des maladies ont recensé 1 600 décès liés à la chaleur, un chiffre probablement inférieur à la réalité car les prestataires de soins de santé ne sont pas tenus de les signaler. On ne sait pas exactement combien de ces décès sont liés au travail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

En Californie, 20 travailleurs sont décédés à cause de la chaleur entre 2010 et 2017, dont sept à cause de la chaleur intérieure, selon la Rand Corp. qui a analysé les règles proposées par l'État en matière de chaleur intérieure.

Après une vague de chaleur record dans le nord-ouest du Pacifique en 2021, l'Oregon a adopté l'année dernière des protections pour les travailleurs à l'intérieur qui se déclenchent lorsque les températures atteignent 80 degrés. Dans le Minnesota, les seuils de température varient entre 77 et 86 degrés, en fonction du type de travail. La taille même de la main-d'œuvre californienne, estimée à environ 18 millions de personnes, pourrait entraîner des changements dans le reste du pays, a déclaré Juanita Constible, conseillère principale en matière de climat et de santé auprès du Natural Resources Defense Council (Conseil de défense des ressources naturelles).

"Si la Californie évolue, la nation évoluera aussi sur de nombreux points", a-t-elle déclaré.

Les régulateurs californiens ont élaboré des règles pour l'intérieur des bâtiments afin de compléter les protections de l'État pour les travailleurs en extérieur. Celles-ci stipulent que lorsque les températures dépassent 80 degrés, les employeurs doivent fournir de l'ombre et observer les travailleurs pour déceler les signes de maladie due à la chaleur. À partir de 95 degrés, ils doivent trouver des moyens de prévenir les maladies dues à la chaleur, par exemple en réduisant les heures de travail ou en prévoyant des pauses supplémentaires. Le Colorado, l'Oregon et l'État de Washington ont également adopté des règles pour les travailleurs en extérieur.

Le California Occupational Safety and Standards Board, chargé de définir les mesures de protection des travailleurs, étudie actuellement une réglementation qui obligerait les employeurs à refroidir leurs bâtiments à l'aide de la climatisation, de ventilateurs, de brumisateurs et d'autres méthodes lorsque la température ou l'indice de chaleur atteint 82 ou 87 degrés. Certains employés seraient exemptés de cette règle, notamment ceux qui travaillent à distance et ceux qui participent à des opérations d'urgence.

Le conseil d'administration devrait voter sur ces règles en mars, et elles devraient entrer en vigueur l'été prochain, a déclaré Autumn Gonzalez, avocate en chef du conseil d'administration.

Les travailleurs affirment que les bâtiments devraient être plus frais que les températures proposées, en particulier dans les entrepôts, les usines de transformation des aliments et d'autres lieux où les employés se déplacent et se soulèvent régulièrement.

Ces seuils de température "sont trop élevés", a déclaré Robert Moreno, chauffeur UPS à San Diego, qui a expliqué à la commission en mai qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à travailler dans des entrepôts. Aux températures proposées, il fait trop chaud pour s'asseoir dehors et déjeuner, et encore moins pour travailler à l'intérieur d'un bâtiment qui a cuit au soleil toute la journée, a-t-il déclaré.

"La plupart de ces entrepôts sont en tôle et la circulation de l'air y est nulle, voire inexistante.

Sur le site d'Amazon à San Bernardino où Fee a travaillé, le porte-parole de l'entreprise Steve Kelly a déclaré que le bâtiment est climatisé et équipé de ventilateurs de plafond, et que les travailleurs sont encouragés à faire des pauses de refroidissement à tout moment.

"Nous avons constaté les effets positifs d'un programme efficace d'atténuation de la chaleur et nous pensons que tous les employeurs devraient être soumis à la même norme", a déclaré M. Kelly, qui a refusé de dire si l'entreprise soutenait la proposition californienne.

La température à l'intérieur du bâtiment de 658 000 pieds carrés n'a pas dépassé 78 degrés, selon M. Kelly.

Les régulateurs ont reconnu que certaines entreprises ne seraient pas en mesure de refroidir leurs lieux de travail, comme les blanchisseries ou les cuisines de restaurants, où fonctionnent des chaudières, des fours et des friteuses commerciales, et leur ont proposé d'offrir aux travailleurs des zones de refroidissement et d'autres mesures d'aide.

Mais ces solutions ne sont pas toujours réalisables, a expliqué Katie Davey, ancienne directrice législative de l'Association des restaurateurs de Californie, au conseil d'administration en mai. Par exemple, il n'y a pas de place pour une zone de refroidissement dans de nombreux petits restaurants, a-t-elle expliqué. De plus, l'abaissement des températures dans une cuisine pourrait mettre les restaurants en infraction avec les lois sur la sécurité alimentaire qui exigent que les aliments soient chauffés à des températures spécifiques, a-t-elle ajouté.

"Nous craignons que la réglementation proposée sur les maladies liées à la chaleur intérieure n'entre en conflit avec des réglementations qui affectent notre capacité à chauffer et à conserver les aliments aux températures nécessaires pour protéger la santé publique contre les maladies d'origine alimentaire", a déclaré Mme Davey.

Les régulateurs californiens ont passé des années à rédiger leur proposition, et il semble peu probable qu'ils abaissent les seuils de température de 82 et 87 degrés. Cela augmenterait le nombre d'entreprises devant se conformer à la réglementation et les coûts, ce qui déclencherait un nouvel examen qui retarderait la publication de la réglementation, a déclaré Eric Berg, chef adjoint de la santé, de la recherche et des normes à la division californienne de la sécurité et de la santé au travail, qui serait chargée de l'application de la réglementation.

"Je pense que le seuil devrait être abaissé, en général", a déclaré Laura Stock, membre du conseil d'administration, lors de la réunion de mai. "Mais il est tout aussi important, sinon plus, de ne pas retarder le processus afin de pouvoir mettre en place une norme le plus rapidement possible.

Cette urgence s'explique en partie par l'inaction du gouvernement fédéral. La législation est au point mort au Congrès et exige que l'OSHA publie une règle d'urgence afin de mettre en place des normes temporaires pour tous les travailleurs pendant que l'agence cherche à mettre en place une norme permanente. Il est peu probable que ce projet de loi soit adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, qui n'est pas favorable à l'adoption de réglementations par les entreprises.

Le représentant Greg Casar, démocrate du Texas et coauteur de ce projet de loi, a déclaré que la situation était devenue désastreuse dans son État. En juin, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé une loi éliminant les ordonnances locales en vigueur à Austin, Dallas et dans d'autres villes, qui obligeaient les employeurs à accorder des pauses pour l'eau aux ouvriers travaillant à l'extérieur.

"Alors que le climat se dégrade et que les étés sont de plus en plus chauds, nous devrions faire plus pour protéger les travailleurs, plutôt que de leur retirer leurs droits", a déclaré M. Casar à KFF Health News. "Trop souvent, les règles de protection des travailleurs ont été laissées à l'abandon au cours d'un long processus d'élaboration de règles, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici.

Cetarticle a été produit par KFFHealth News, anciennement connu sous le nom de Kaiser Health News (KHN), une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l'un des principaux programmes opérationnels deKFF - la source indépendante pour la recherche, les sondages et le journalisme en matière de politique de santé. KFF Health News est l'éditeur de California Healthline, un service indépendant de la California Health Care Foundation.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com