La Californie rencontre son premier cas probable de grippe aviaire affectant un humain, en particulier chez un ouvrier agricole.

Le travailleur agricole travaillait dans une ferme laitière de la vallée centrale de la Californie, connue pour abriter des vaches infectées par le virus de la grippe aviaire. Ils ont finalement été appréhendés suite à des tests effectués par les autorités sanitaires sur les travailleurs de la ferme.

Leur maladie a été classée comme mineure, avec des symptômes incluant des yeux roses, ou conjonctivite, ce qui suggère une infection oculaire. Ils ont été prescrits un traitement antiviral et mis en quarantaine à domicile. Selon le département de la santé publique de la Californie, le danger pour le public en général est minimal.

"Les évaluations de santé régulières des individus en interaction avec des animaux potentiellement contaminés nous ont permis de détecter et de gérer rapidement ce cas potentiel chez l'homme. Heureusement, comme dans d'autres États avec des infections humaines, l'individu a présenté des symptômes légers", a déclaré le Dr. Tomás Aragón, directeur du CDPH et officier de santé publique de l'État, dans un communiqué de presse. "Nous tenons à souligner que le risque pour le public en général est faible, et les individus en interaction avec des animaux potentiellement infectés doivent mettre en place des mesures préventives. Le CDPH continue de soutenir les départements de santé locaux et les fermes avec des mesures préventives recommandées, des évaluations de santé et des orientations sur la notification, le test et le traitement appropriés."

Jusqu'à présent, quatorze cas humains de grippe aviaire ont été signalés aux États-Unis depuis mars. La plupart de ces cas sont liés à des épidémies en cours chez les volailles et les vaches laitières. Il s'agit du premier cas potentiel en Californie. Des cas précédents ont été identifiés chez des employés au Texas, au Colorado et au Michigan. Le Missouri a également identifié un cas chez un patient sans known known exposition

