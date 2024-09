La Californie et le Nevada sont témoins de l'escalade des incendies de forêt de Line et Davis, forçant des milliers de personnes à déménager.

À mesure que l'hémisphère nord approche de l'automne, l'ouest des États-Unis suffoque sous des températures records et des incendies de forêt.

Le National Fire Information Center signale qu'environ 70 grands feux sont actuellement actifs dans tout le pays, avec environ 2 036 704 acres en flammes. La plupart de cette immense conflagration se produit à l'ouest du Mississippi, dans des États tels que l'Arizona, la Californie, l'Idaho, le Montana, le Nevada, l'Oregon, l'État de Washington et le Wyoming.

La Californie, l'Idaho et le Nevada ont été particulièrement touchés par ces incendies de forêt, avec des maisons et des entreprises détruites par les flammes et la chaleur intense.

• Feu de la ligne à l'est de San Bernardino, en Californie : selon Cal Fire, le feu de la ligne a ravagé 20 553 acres et n'est contenu qu'à 3 %. Le département du shérif du comté de San Bernardino a ordonné l'évacuation obligatoire pour environ 4 800 maisons dans les zones de Running Springs et Arrowbear Lake. De nombreux autres résidents ont également été évacués à Highland, Forest Falls, Mountain Home Village et Angelus Oaks.

"Un total de 36 328 structures sont menacées, y compris des maisons privées, des bâtiments commerciaux et des structures mineures", a déclaré Cal Fire.

Le feu de la ligne a commencé jeudi, avec plus de 1 800 pompiers luttant contre les flammes. Jusqu'à lundi, le feu était toujours hors de contrôle, selon Cal Fire. Trois personnes ont été blessées dans l'incendie, mais aucun autre détail n'a été fourni.

L'Américain Croix-Rouge a établi un abri d'évacuation dans une église locale pour ceux qui fuient l'incendie.

• Feu de Boyle à l'ouest de Clearlake, en Californie : au moins 30 structures ont été endommagées par l'incendie, qui se trouve à environ 100 miles à l'ouest de Sacramento. Plus de 4 000 résidents ont été évacués lundi matin. Cal Fire signale que l'incendie a consumé 76 acres et reste hors de contrôle.

• Feu du pont dans la forêt nationale d'Angeles au nord de Los Angeles : un incendie dans la forêt nationale a brûlé 820 acres et reste non contenu, selon Cal Fire. Plusieurs routes ont été fermées dans le parc, ont annoncé les responsables de la forêt sur Facebook. "Les vents forts et l'humidité faible favorisent la propagation de l'incendie", a déclaré Cal Fire.

• Feu de Davis au sud de Reno, au Nevada : un incendie au sud de Reno a ravagé 6 500 acres et reste hors de contrôle, selon la forêt nationale Humboldt-Toiyabe. Au moins 14 structures ont été détruites.

"Des vents soufflant en rafales sont prévus pour le reste de la semaine", indique la mise à jour.

Environ 12 000 à 14 000 personnes sont sous avis d'évacuation, selon la mise à jour.

• Déclarations d'urgence en Californie et au Nevada : le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence dans le comté de San Bernardino en raison du feu de la ligne. Il a obtenu un financement du Federal Emergency Management Agency pour s'assurer que les ressources vitales sont disponibles, a-t-il déclaré. Le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a déclaré l'état d'urgence pour le feu de Davis, qu'il a annoncé sur X.

• Récupérations de la chaleur et des incendies : les températures en Californie oscillent entre 95 et 105 degrés, bien au-dessus de la normale. Un avertissement de qualité de l'air a également été émis en raison d'une vague de chaleur et de niveaux mortels de particules fines causées par la fumée des incendies de forêt, selon le National Weather Service.

De plus, un avertissement de chaleur excessive a été émis pour la région jusqu'à 20 h PT lundi, selon le National Weather Service. Bien que des conditions plus fraîches soient attendues plus tard dans la semaine, les vents peuvent toujours être soufflant en rafales, ce qui rendra la lutte contre les incendies plus difficile.

"Le temps sec et chaud, associé à des orages, sera un défi pour les pompiers dans les prochains jours", selon les responsables de CAL Fire.

Préservation des écoles et annulation d'un concert au Hollywood Bowl

Plusieurs organisations, notamment Cal Fire, le département du feu du comté de San Bernardino et le bureau du shérif du comté de San Bernardino, travaillent ensemble pour gérer l'incendie. L'Américain Croix-Rouge a créé un abri d'évacuation dans une église locale pour ceux qui cherchent refuge contre l'incendie.

Le district scolaire unifié de Bear Valley a annoncé que ses huit écoles seront fermées lundi en raison de l'impact du feu de la ligne. Plusieurs autres districts ont ajusté leurs horaires et mis en place des précautions spéciales pour faire face aux incendies et aux avertissements de chaleur excessive affectant environ 17 millions de personnes dans le sud-ouest de la Californie.

À l'exception d'une école élémentaire, toutes les autres écoles élémentaires du district scolaire de la ville de San Bernardino resteront ouvertes pour ses 46 509 élèves, selon un communiqué du directeur Mauricio V. Arellano. Il a souligné que les familles dépendent des écoles pour des environnements d'apprentissage sûrs, et a mis en avant des facteurs tels que les repas, la garde d'enfants et le soutien supplémentaire comme raisons de maintenir les écoles en fonctionnement.

Le district scolaire unifié de Los Angeles, le deuxième plus grand district scolaire du pays, a annoncé qu'il a mis en place des mesures précautionnaires pour ses 429 000 élèves inscrits lundi en réponse à un avertissement de chaleur excessive.

Dans le sud-ouest du comté de Los Angeles, le district scolaire unifié de Torrance a annoncé qu'il fermerait plus tôt lundi en raison du manque de climatiseurs, selon son site Web.

Downtown Los Angeles devrait atteindre 102 degrés lundi, marquant le troisième jour de températures à trois chiffres en quatre jours. Heureusement, la vague de chaleur devrait se calmer pour la région d'ici la mi-semaine.

La chaleur accablante a entraîné des pannes de courant affectant des milliers de clients dans le comté de Los Angeles dimanche, selon le département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles.

Vers 16h30, une surcharge s'est produite sur un poste de distribution en raison d'une demande accrue exacerbée par la chaleur intense, comme l'a révélé l'agence dans un communiqué.

Le Hollywood Bowl a annoncé l'annulation d'un concert prévu, mettant en vedette Vance Joy, Grouplove et Tiny Habits, en raison de la panne de courant.

"We apologize for the inconvenience. Should a new performance date be confirmed, further information, including the validity of tickets for the initial date, will be shared", indique le communiqué.

Les pommes de terre ne sont pas les seuls éléments à cuire dans l'Idaho

Le feu de Lava qui a débuté dans le comté de Gem, dans l'Idaho, juste au nord de Boise, a brûlé 30 000 acres, selon le Service forestier des États-Unis.

Dans leur dernier bulletin publié dimanche, le Service forestier a indiqué : "Aujourd'hui, le feu de Lava a présenté un comportement de feu extrême, entraînant une croissance substantielle dans toutes les directions en raison de la chaleur intense." Les pompiers ont dû battre en retraite dans la région en raison de l'extension rapide du feu.

"Les évaluations des dommages aux biens sont en cours par les responsables du feu et le bureau du shérif du comté", indique le bulletin.

Le bureau du shérif du comté de Gem a émis des "avis d'évacuation de niveau III - rouge - partez maintenant" pour les résidents des environs dimanche, après que le feu ait été allumé par la foudre il y a une semaine.

Des saisons de feux plus longues et plus actives

Depuis 2024, 6 788 766 acres ont été consumés par des feux de forêt aux États-Unis dans 35 609 incidents, selon le Centre interagence national d'information sur les incendies.

Cette année a connu la plus grande superficie brûlée en septembre depuis 2018, selon les statistiques du centre.

En Californie, environ 80 % des plus grands feux de forêt de l'État ont eu lieu au cours de la dernière décennie, notamment le feu de Camp de 2018 qui a fait 85 morts et réduit la ville de Paradise en cendres.

"Les études montrent que les changements climatiques entraînent des conditions plus chaudes et plus sèches, ce qui se traduit par des saisons de feux plus longues et plus actives", a souligné l'Administration océanique et atmosphérique nationale en juillet. "Les augmentations de température et l'assèchement du sol dû à

