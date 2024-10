La Californie adopte une première réglementation, interdisant l'incidence de six substances liées aux problèmes de comportement de l'enfance dans les repas scolaires.

Le 28 septembre, l'État doré est devenu la première région du pays à mettre en place une loi interdisant l'utilisation de certains ingrédients présents dans les céréales pour petit-déjeuner, les glaces, les boissons, les bonbons, les popsicles, les chips au fromage, les gelées et bien plus encore, selon l'Environmental Working Group, une organisation à but non lucratif de santé environnementale qui a fait équipe avec Consumer Reports pour soutenir la loi. Cette mesure entrera en vigueur le 31 décembre 2027.

Connue sous le nom de loi californienne sur la sécurité des aliments pour les écoles et proposée par l'assembléiste démocrate Jesse Gabriel en février, la loi 2316 interdit aux districts scolaires, aux surintendants des écoles du comté et aux écoles publiques de fournir des aliments ou des boissons contenant le rouge 40, les jaunes 5 et 6, les bleus 1 et 2, et le vert 3.

La Californie abrite le plus grand système scolaire public du pays, comptant plus de 6,3 millions d'élèves et 10 000 écoles, selon Tony Thurmond, le superintendant d'instruction publique de l'État et cosponsor du projet de loi, qui a pris la parole lors d'une conférence de presse de l'EWG le 6 août.

La loi découle de préoccupations concernant les possibles répercussions de ces colorants sur les capacités d'apprentissage des enfants, car ils ont été associés à des défis comportementaux et à une attention diminuée chez les enfants, comme l'indique une étude de 2021 menée par le Bureau californien de l'évaluation des risques pour la santé environnementale.

"La Californie continue de montrer la voie en protégeant nos jeunes des substances nocives", a déclaré Gabriel dans un communiqué de presse.

Le législateur a souligné son engagement personnel sur ce sujet en tant que parent, enfant atteint d'ADHD et père d'un enfant luttant contre l'ADHD et d'autres défis lors de la conférence de presse d'août. "Nous reconnaissons les effets néfastes des colorants alimentaires synthétiques, l'objet de ce projet de loi, sur tous les enfants. Cependant, les études ont montré que les individus atteints d'ADHD et d'autres conditions peuvent être particulièrement vulnérables", a déclaré Gabriel.

Gabriel et l'EWG ont souligné que les réglementations actuelles de l'Administration américaine des aliments et des médicaments concernant les colorants dans les aliments sont basées sur des recherches datant de 35 à 70 ans.

CNN a contacté l'FDA pour obtenir un commentaire.

"L'évaluation de la sécurité des substances dans les aliments à mesure que de nouvelles données pertinentes émergent est une priorité clé pour l'FDA", a déclaré l'agence en août, à la suite de l'approbation du projet de loi par la Législature californienne. "L'FDA a examiné la recherche sur les effets des additifs colorants sur le comportement des enfants, y compris la littérature citée dans le projet de loi. Le corps général de la recherche scientifique démontre que la plupart des enfants ne présentent pas d'effets indésirables lorsqu'ils consomment des aliments contenant des additifs colorants. Cependant, certaines preuves suggèrent que certains enfants pourraient y réagir défavorablement."

De plus, l'agence participe à des évaluations des risques internationales menées dans le cadre du Comité d'experts conjoint de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les additifs alimentaires.

"Toutes les couleurs mentionnées ci-dessus ont récemment fait l'objet d'évaluations pour leur sécurité dans les aliments par le JECFA et ont été jugées sûres pour une utilisation dans les aliments dans les conditions actuelles", a déclaré l'FDA.

L'agence continuera however to monitor the emerging research and ensure the safety of approved color additives, including hosting a public meeting in September to evaluate the process for post-market assessment of chemicals in food, the statement noted.

Conséquences du projet de loi AB 2316

John Hewitt, représentant de l'Association des marques de consommation, qui travaille pour plus de 1 700 marques, a exprimé sa déception en août que des substances prouvées et sûres aient été stigmatisées pour servir une agenda politique.

"L'industrie de la sécurité alimentaire est inégalée dans son engagement en faveur de la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous avons exhorté l'FDA à reconnaître son rôle en tant que régulateur de la sécurité alimentaire du pays", a déclaré Hewitt, vice-président senior de l'emballage et de la durabilité, et des affaires de l'État à l'association, dans un courriel. "L'adoption de ce projet de loi pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les écoles et les ménages, une réduction des choix et de la confusion parmi les consommateurs."

Cependant, Thurmond a mis en évidence l'importance plus grande de "le coût de notre inaction ... dans un pays où les enfants souffrent déjà de certains des taux les plus élevés de maladies, d'asthme, de diabète et de maladies cardiovasculaires", par rapport à d'autres pays.

Gabriel a fait écho à ces sentiments, ajoutant que le projet de loi pourrait potentiellement faire économiser de l'argent à la Californie en réduisant le besoin de ressources pour aider les élèves en difficulté en classe.

"Je le vois à la fois du point de vue personnel et en tant que législateur. C'est vraiment coûteux", a-t-il noté.

La décision de Newsom rapproche l'environnement alimentaire des États-Unis de celui de l'Union européenne, où les produits contenant ces colorants sont tenus d'afficher des étiquettes d'avertissement indiquant que ces produits peuvent être nuisibles aux jeunes, selon Gabriel.

"Le but de ce projet de loi est d'inciter les fabricants à apporter de légères modifications de recette, leur permettant de fournir les mêmes aliments appréciés sans les produits chimiques nuisibles qui ont un impact négatif sur les individus", a-t-il conclu. "Nous avons confiance en leur capacité à réaliser cela ... car ils créent les mêmes produits dans différents pays du monde entier, sans les produits chimiques nuisibles."

Il convient de noter que moins d'aliments disponibles dans les écoles californiennes utilisent les ingrédients interdits par le projet de loi, comme l'a souligné l'EWG par le passé.

À la suite de l'interdiction de l'huile végétale bromée, couramment utilisée dans certaines sodas, sous la loi californienne sur la sécurité des aliments en octobre 2023, l'Administration américaine des aliments et des médicaments a annulé sa réglementation pour son utilisation après neuf mois.

De plus, au moins 10 autres États ont commencé à adopter l'approche de la Californie en introduisant des lois basées sur celle-ci, selon Gabriel.

Se passer de ces produits chimiques dans les aliments

Si vous vous inquiétez des possibles effets de ces colorants sur la santé de votre enfant, vous pouvez les aider à les éviter en examinant la liste des ingrédients de tout ce que vous achetez, conseillent les experts - en particulier pour les produits emballés, qui sont généralement très transformés et ont donc une plus grande probabilité de contenir des colorants artificiels, selon l'EWG.

Optez pour des options dépourvues de ces composants — par exemple, les aliments portant l'étiquette USDA-certifié bio ne peuvent pas contenir d'additifs alimentaires artificiels. Réduisez votre consommation de sodas, jus ou boissons énergisantes qui pourraient contenir ces additifs également. Proposer des substituts peut être plus appétissant qu'un refus pur et simple de quelque chose qu'ils désirent ardemment.

L'EWG met l'accent sur les produits frais colorés. "Le plus formidable concurrent des emballages attrayants des aliments ultra-transformés est le kaléidoscope de couleurs des fruits et légumes frais", ont-ils suggéré.

L'actrice Lesley-Ann Brandt discute régulièrement des choix alimentaires avec son fils de 7 ans, comme elle l'a déclaré lors de la conférence.

"Nous discutons avec lui comme s'il était un adulte, et il comprend pourquoi nous ne consommons pas ceci à cause de cela, mais voici une alternative", a déclaré Brandt. "Nous préparons également certains de nos aliments, et cela devient un moyen de discuter de la nutrition."

Brandt a également vu l'influence de la nutrition dans sa propre famille, a-t-elle ajouté. Après avoir grandi dans deux "très distincts" systèmes alimentaires en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, "j'ai vraiment remarqué la différence lorsque je suis venue aux États-Unis il y a 14 ans", a-t-elle déclaré.

"Je suis également la sœur aînée d'un frère qui avait un TDAH sévère étant enfant, donc j'ai vu de première main l'impact de la nutrition et comment elle l'a aidé", a déclaré Brandt. "L'une des premières mesures que ma mère a prises pour éviter de le surmédicamenter était d'examiner sa nutrition et les sucres transformés, additifs, colorants alimentaires et substances chimiques synthétiques qui ne lui étaient que préjudiciables à l'école."

"Et cela a genuinely été la différence entre un élève ayant la moyenne et un élève ayant une note moyenne pour lui", a-t-elle déclaré. "Cela a également influencé sa confiance en lui."

Cette loi, connue sous le nom d'Acte de sécurité alimentaire des écoles de Californie, vise à protéger la santé des enfants en interdisant l'utilisation de certains colorants dans les repas scolaires, ces colorants ayant été liés à des difficultés comportementales et à une attention réduite chez les enfants. Selon le parrain du projet, l'assembleur démocrate Jesse Gabriel, cette législation est une étape cruciale pour assurer le bien-être des générations futures en minimisant l'exposition à des substances nocives.

Lire aussi: