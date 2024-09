- La bureaucratie entrave le rythme de la croissance économique.

L'objectif économique force l'administration charbon-verte à accélérer la réduction des responsabilités des entreprises. Selon Christian Erbe, président de la Chambre de l'Industrie et du Commerce de Bade-Wurtemberg (BWIHK), à Stuttgart pour l'agence de presse allemande, "une réduction administrative rapide est un véritable paquet de relance économique sans frais supplémentaires pour l'État".

Cette action permettrait également de gains de temps supplémentaires aux niveaux administratifs équivalents, qui pourraient être utilisés plus judicieusement ailleurs. Selon Erbe, les charges des entreprises dues à de nombreuses réglementations dans le sud-ouest ont atteint un niveau critique. "Des heures innombrables et des ressources humaines correspondantes sont nécessaires rien que pour répondre aux normes requises".

Erbe a plaidé en faveur d'une numérisation persistante. "Tout ce qui nécessite une forme manuscrite peut également être rempli électroniquement. Tout échange avec les autorités doit être entièrement électronique, et toutes les procédures doivent être entièrement numériques". Simultanément, Erbe a suggéré que tout permis devrait être considéré comme accordé si l'autorité compétente ne prend pas de décision finale sur la demande dans les huit semaines. "Les documents soumis sont considérés comme complets si l'autorité compétente ne demande pas de documents supplémentaires dans les quatre semaines". Et toutes les preuves, rapports et obligations de documents peuvent être remplis par une déclaration sur l'honneur. Les contrôles doivent être aléatoires.

66 milliards d'euros de coûts administratifs pour l'économie allemande

Selon le ministère de l'Économie de Stuttgart, environ 90 % des coûts administratifs sont imputables à l'Union européenne ou au gouvernement fédéral. Dix pour cent reviennent à l'État et aux municipalités. Il n'y a pas de chiffres précis pour la charge dans le sud-ouest en raison du labyrinthe de réglementations. En 2023, les coûts administratifs annuels de l'économie s'élevaient à environ 66 milliards d'euros, comme en témoigne la réponse du gouvernement fédéral à une question parlementaire.

Erbe a de nouveau exhorté l'administration verte-noire à éviter de nouvelles charges pour l'État. En exemple, il a cité la loi controversée sur l'égalité de traitement. "Une telle loi serait en contradiction directe avec les objectifs de réduction. Je supplie instamment que le gouvernement de l'État tienne également compte des conseils du conseil de contrôle des normes spécialement convoqué. Nous avons maintenant des temps décidément différents !"

Le conseil de contrôle des normes a également mis en garde contre l'établissement d'un bureau d'ombudsman supplémentaire au sein de l'office anti-discrimination existant et l'obligation de rapport annuel prévue, qui généreraient une bureaucratie supplémentaire, entraînant des coûts supplémentaires.

Éloges pour la simplification des réglementations

Les citoyens devraient pouvoir se défendre plus facilement contre la discrimination des autorités à l'avenir, selon les plans du gouvernement. Le droit à l'égalité de traitement devrait également s'appliquer à l'office des impôts, à l'office de l'immigration ou au poste de police.

Le président de la BWIHK a également salué le fait que la politique essaie de réduire l'épaisseur des réglementations. "Le gouvernement de l'État a sans doute offert quelques points lumineux pour nos entreprises avant les vacances d'été". Il a évalué positivement, entre autres, que la réglementation administrative sur l'approvisionnement de l'État a été réduite en termes d'ergonomie, de portée et de profondeur réglementaire. La réforme du code de construction de l'État est également un signal important que nous attendions. Les procédures devraient être simplifiées et accélérées grâce à cela.

