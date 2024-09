La bureaucratie administrative italienne désigne deux régions comme régions en crise.

Depuis le milieu de la semaine, l'Italie est confrontée à des pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations généralisées dans des villes comme Bologne, Modène et Ravenne. Malgré de nombreuses opérations de sauvetage, la situation reste précaire. Le gouvernement central a déclaré l'état d'urgence dans deux régions et a pointé du doigt la politique locale pour une supposée négligence.

Le gouvernement dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni a alloué 20 millions d'euros d'aide immédiate aux régions d'Émilie-Romagne et des Marches, touchées par les fortes pluies. De nombreuses routes sont inondées et plus de 2 500 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Des villes clés comme Bologne, Modène, Ravenne et la célèbre station balnéaire de la côte adriatique, Rimini, n'ont pas été épargnées.

Actuellement, il y a un bras de fer entre les gouvernements central et régional des régions touchées par les inondations. Le ministre italien de la Protection civile, Nello Musumeci, de droite, a accusé les administrateurs de gauche d'Émilie-Romagne de mal gérer les fonds alloués à la sécurité de leur région. Musumeci a déploré : "Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas toujours comme ça avec de telles inondations dévastatrices en Émilie-Romagne." La région a connu 17 décès liés aux tempêtes l'an dernier, avec des milliards de dommages.

Les administrateurs de gauche démentent les allégations

En réponse aux accusations, le gouvernement régional de gauche d'Émilie-Romagne a déclaré qu'environ 350 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans certaines zones en 48 heures. Plus de 500 bénévoles et des centaines de pompiers ont participé aux opérations de sauvetage.

Les habitants de Faenza ont critiqué les autorités pour avoir prétendument manqué de préparation face aux inondations récurrentes. Un habitant qui venait de rénover sa maison a déclaré sa déception à un média local, Local Team, en déclarant : "L'eau est à plus d'un mètre de profondeur dans ma maison."

Les administrateurs de gauche ont fermement nié les allégations, les qualifiant de manœuvre politiquement motivée à l'approche des élections de novembre en Émilie-Romagne, une région connue pour sa richesse et son soutien conventionnel à la gauche en Italie.

La Commission a publié un communiqué exprimant sa préoccupation quant à la situation dans les régions touchées par les inondations, exhortant les gouvernements central et régional à travailler ensemble pour une gestion efficace des catastrophes. Cependant, la Commission a également souligné la nécessité pour chaque niveau de gouvernement d'assumer ses responsabilités respectives en garantissant la sécurité et le bien-être des citoyens touchés.

