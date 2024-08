La Bundeswehr attire le personnel avec des primes et des allocations

Les Forces armées allemandes se plaignent d'un manque d'intérêt pour le service armé. Par ailleurs, la menace croît, de même que le nombre de leurs missions. La disponibilité des troupes doit être renforcée - avec plus d'argent. Dans le collimateur : les astreintes, la formation spéciale et les conscrits.

Pour rendre le service dans les Forces armées allemandes ou certaines missions et activités dans l'armée plus attractives, le gouvernement fédéral souhaite augmenter les indemnités et les primes. Selon un rapport du "Handelsblatt", cela ressort d'un projet de loi visant à renforcer la disponibilité des troupes. Pour l'année à venir, le gouvernement prévoit reportedly de fournir environ 40 millions d'euros pour ces mesures, le montant passant à environ 169 millions d'euros par an d'ici 2028.

Par exemple, la prime unique pour la réussite de la formation des forces spéciales doit être augmentée de 11 000 à 16 000 euros. Les forces armées doivent également disposer de plus de marge de manœuvre pour fixer le montant des primes versées aux conscrits qui s'engagent pour des périodes de service plus longues.

"Pour que les Forces armées allemandes puissent remplir sans restriction leurs missions de défense nationale et d'alliance compte tenu de la nouvelle situation de menace en matière de sécurité, leur disponibilité doit être renforcée le plus rapidement possible", cite le "Handelsblatt" la justification du projet de loi préparé par le ministère de la Défense. C'est pourquoi les difficultés spéciales doivent également être rémunérées financièrement.

Prêt à intervenir pourrait apporter 500 euros par mois

Selon le rapport, les personnels ayant des obligations d'alerte spéciales doivent être indemnisés financièrement pour être constamment joignables et devoir retourner à leur poste de duty sur demande, en dehors de leurs heures de travail régulières. Ceux qui sont prêts à intervenir en permanence et doivent être opérationnels dans les deux heures suivantes doivent recevoir une prime supplémentaire de 500 euros par mois.

De plus, les compléments possibles à l'indemnité générale de service à l'étranger doivent être augmentés, et un soutien supplémentaire est prévu pour les soldats en déploiement à l'étranger pour s'occuper des enfants ou des proches dépendants. Il est également prévu d'augmenter la rémunération pour les heures supplémentaires pour ceux qui ne peuvent être relevés de leur poste pour assurer la disponibilité militaire.

