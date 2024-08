- La Bundesliga commence: nouveaux développements, informations cruciales à saisir

Bayern Munich entame son parcours en Bundesliga vendredi (8h30 PM/DAZN et Sat.1) contre Borussia Mönchengladbach. Contre toute attente, ils entament leur campagne à Wolfsburg dimanche. Les spectateurs peuvent s'attendre à une saison passionnante remplie de progrès et de dates marquantes.

Où peut-on suivre la Bundesliga en direct à la télévision ?

Pour regarder tous les matchs en direct à l'écran, les fans doivent souscrire à plusieurs abonnements de streaming. Le canal de télévision payante Sky diffuse les matchs le samedi (15h30 et 18h30), ainsi que les rencontres de l'après-midi en conférence. DAZN, la plateforme de streaming, diffusera les matchs le vendredi (20h30) et le dimanche (15h30, 17h30 et environ dix fois par saison à 19h30). Sat.1, la chaîne de télévision gratuite, diffusera le match inaugural, un match chacun aux 16e et 17e journées, ainsi que les barrages de relégation.

Quelles sont les modifications des règles ?

Le changement le plus important sera l'introduction de la fameuse "règle du capitaine", qui a été mise en œuvre avec succès lors du tournoi de l'Euro l'été dernier : seul le capitaine de l'équipe peut interagir avec l'arbitre en cas de litige. L'ère des joueurs en groupe qui discutent avec l'arbitre est censée appartenir au passé. Cette nouvelle règle, également appelée "règle des pleurnicheurs", n'est pas bien accueillie par les arbitres. Il n'y aura pas de puce dans le ballon avec un EKG pour le contact du ballon, comme lors des matchs de l'Euro.

Quelles sont les dates importantes du calendrier ?

Avant Noël, 15 journées de matchs auront lieu, la dernière se terminant deux jours avant le jour de Noël. Après une courte pause hivernale, elle reprendra le 10 janvier, suivie du seul tour de milieu de semaine de la saison les 14 et 15 janvier. Malgré cela, il y aura beaucoup de football pendant la semaine : en raison de la transformation des compétitions européennes, il y a un grand nombre de matchs internationaux sur le calendrier. Le 29 janvier, un mercredi, 18 matchs seront joués simultanément en Ligue des champions à 21h00. Les cinq équipes allemandes au départ sont Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern, RB Leipzig et Borussia Dortmund.

Qu'y a-t-il de neuf chez les équipes ?

Deux des cinq meilleures équipes de la saison dernière ont de nouveaux entraîneurs sur le banc. Chez Bayern, le Belge Vincent Kompany est pressenti pour effacer la saison précédente avec Thomas Tuchel et sans titre de la mémoire. Borussia Dortmund a promu son ancien joueur Nuri Sahin au poste d'entraîneur principal. De nombreux transferts ont également eu lieu sur le marché des transferts. Les Bayern déthronés ont dépensé plus de 100 millions d'euros, entre autres, pour Michael Olise et João Palhinha. Borussia Dortmund a signé Serhou Guirassy et Waldemar Anton de VfB Stuttgart, donc les Souabes ont également dû investir. RB Leipzig doit compenser le départ de Dani Olmo à FC Barcelona. Il sera également intéressant de voir comment les équipes promues de Holstein Kiel et FC St. Pauli se débrouilleront en Bundesliga.

Qui a la possibilité d'être le joueur étoile de la saison ?

L'an dernier, il y avait beaucoup de bruit autour des jeunes joueurs allemands Jamal Musiala (21/FC Bayern) et Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen). Les deux étaient déjà considérés comme des "magiciens" par l'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann, et les deux restent avec leurs clubs et entrent dans la saison sans blessures majeures. Et que dire de Michael Olise (22 ans), le Français qui pourrait également briller chez les Bayern après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques ? Aleix García (27 ans) est arrivé à Leverkusen après une bonne saison avec FC Girona en Espagne. Deniz Undav (28 ans/VfB Stuttgart), Harry Kane (31 ans/FC Bayern) et Serhou Guirassy (28 ans/Borussia Dortmund) connaissent bien l'emplacement du but. Les supporters de RB Leipzig se réjouissent que Xavi Simons (21 ans) soit prêté à nouveau.

Qui remportera le championnat allemand ?

Le joueur record Lothar Matthäus a récemment déclaré qu'il n'y avait pas de passage pour les tenants du titre Leverkusen - et le joueur de 63 ans n'est pas le seul à le penser. Après des années où la réponse était toujours "FC Bayern le fera", la course au titre cette saison semble plus ouverte. Derrière Leverkusen et Munich, Dortmund et Leipzig sont également bien placés pour saisir leur chance. Malgré le départ de joueurs clés, VfB Stuttgart a encore le potentiel pour une surprise.

Lire aussi: