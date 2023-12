La Bulgarie et la Roumanie rejoignent l'espace Schengen pour les passagers maritimes et aériens

Les contrôles aux frontières aériennes et maritimes seront levés à partir de mars 2024, et les discussions sur la levée des contrôles aux frontières terrestres se poursuivront au cours de la nouvelle année, selon un communiqué de la Commission européenne.

"L'élargissement de l'espace Schengen renforcera l'Union européenne en tant que telle, tant sur le plan intérieur que sur la scène internationale", a déclaré la Commission en souhaitant la bienvenue aux deux pays dans la zone sans frontières.

L'espace Schengen permet actuellement de voyager sans restriction sur un territoire de 26 pays (dont 22 pays de l'UE) et comprend plus de 400 millions de citoyens, ce qui en fait le plus grand espace de libre circulation au monde, selon la Commission.

La décision d'ajouter la Bulgarie et la Roumanie a été approuvée à l'unanimité par le Conseil européen, a également indiqué la Commission, qui a envoyé plusieurs "missions d'enquête" en 2022 et 2023 aux frontières extérieures de ces pays pour confirmer qu'ils étaient prêts à rejoindre l'espace Schengen.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a adressé ses félicitations à la Roumanie et à la Bulgarie par l'intermédiaire de X, estimant qu'il s'agissait d'une "étape attendue depuis longtemps par les citoyens roumains et bulgares pour bénéficier d'une liberté de circulation plus facile, avec la perspective d'un transport terrestre à venir".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié la décision de "moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie. Et un jour de grande fierté pour les citoyens roumains et bulgares... Il s'agit d'une avancée majeure pour les deux pays et pour l'espace Schengen dans son ensemble".

Source: edition.cnn.com