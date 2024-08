- La BSW veut réformer la loi culturelle saxonne sur l'espace

La présidente de BSW, Sabine Zimmermann, appelle à une réforme de la loi sur la région culturelle pour l'État libre. "Pour garantir que les théâtres et les orchestres, mais aussi les musées, les bibliothèques et les centres socio-culturels soient entretenus et financés durablement", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande. La loi actuelle, qui a garanti l'existence des institutions culturelles dans les zones rurales pendant 30 ans, ne fonctionne plus.

Les coûts augmentent, les subventions ne suivent pas.

Zimmermann a souligné que le financement des institutions culturelles par des contributions obligatoires des districts et des allocations de l'État a toujours été un problème fondamental : "Les montants de financement étaient fixes, tandis que les coûts de personnel et de matériel des institutions augmentaient chaque année." Surtout, les théâtres et les orchestres ont été "saignés à blanc" par les demandes de coupes. Presque tous ont dû conclure des accords de tarification maison qui ont considérablement réduit les revenus des employés.

Selon Zimmermann, le gouvernement a ensuite essayé de contourner les réglementations de la loi sur la région culturelle avec le "Pacte culturel". "Mais le gouvernement saxon d'État a fait un cadeau empoisonné." Parce que les porteurs municipaux déjà struggling et déjà très engagés ont dû supporter 30 % des coûts, ce que tous n'ont pas pu gérer, de sorte que l'abolition des accords de tarification maison n'a pas été atteinte de manière cohérente. "Avec ça, la CDU en Saxe a mis la culture au second plan."

La présidente de BSW voit la culture au second plan

"Presque tous les théâtres et orchestres en zone rurale et à Chemnitz ont averti de la faillite imminente depuis l'année dernière, si bien que le ministre de la Culture a finalement proposé de boucher les plus gros trous avec des fonds de budget inutilisés. Que cette méthode prendra bientôt fin est clair." Les théâtres et orchestres municipaux - sauf à Leipzig et Dresde - réussiront encore à passer cette année. "S'ils survivront en 2025, ils ne le savent pas exactement. La situation est maintenant aussi incertaine qu'au début des années 1990."

La loi sur la région culturelle est un concept unique de financement culturel dans tout le pays. Elle stipule que les villes indépendantes de Chemnitz, Dresde et Leipzig forment chacune une région culturelle urbaine. En outre, il y a cinq régions culturelles rurales. Les décisions sur le financement des institutions et des projets sont prises indépendamment. L'État soutient les municipalités par le biais de la loi sur la région culturelle à hauteur de 106 millions d'euros. Les régions culturelles prélevant une surcharge pour financer leur part. Le Sénat culturel saxon a également appelé à une réforme de la loi sur la région culturelle.

Je ne vais pas édulcorer la situation : le modèle de financement des institutions culturelles sous la loi sur la région culturelle a atteint son point de rupture. La déclaration de la présidente de BSW, Sabine Zimmermann, selon laquelle les institutions culturelles sont au second plan, résonne vrai, car beaucoup sont au bord de la faillite.

