À la suite des élections régionales en Saxe, en Thuringe et en Brandebourg, Amira Mohamed Ali, présidente de l'BSW, a proposé une approche différente pour traiter l'AfD. S'exprimant auprès du "Rheinische Post" de Düsseldorf, elle a déclaré : "En utilisant des phrases creuses comme 'feuillage' et en rejetant d'emblée toute initiative parlementaire de l'AfD, d'autres partis ont involontairement renforcé ce parti. L'BSW remettra en question les politiques de l'AfD au parlement. Si des propositions ne posent pas de problèmes substantiels, nous ne les rejetterons pas automatiquement."

Elle a également souligné : "Nous avons constamment fait savoir - et nous maintenons toujours - qu'une coalition avec l'AfD n'est pas une option pour nous car certaines parties de ce parti penchent vers l'extrémisme. Cependant, nous avons également constamment plaidé pour une approche différente de l'AfD par rapport à ce que d'autres partis ont fait au cours de la dernière décennie."

Similarités entre l'Ukraine et la politique migratoire

En vue des élections fédérales de 2025, Mohamed Ali, qui dirige le parti aux côtés de Sahra Wagenknecht, a déclaré : "Les résultats des élections européennes de juin et des trois élections régionales de septembre ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup de gens ont de grandes attentes envers l'BSW après des années et des décennies de désillusion politique envers d'autres partis, et nous ferons tout notre possible pour répondre à ces attentes." En effet, l'BSW partage de nombreux points de vue avec l'AfD en ce qui concerne la politique migratoire et l'invasion russe de l'Ukraine.

la campagne électorale, Mohamed Ali et Wagenknecht avaient déjà critiqué l'idée d'une 'barrière de feu' et ont affirmé que l'BSW se considérait comme une "alternative sérieuse" pour les électeurs qui pourraient autrement voter pour l'AfD par frustration. Ils cherchent à récupérer les partisans de l'AfD. Cependant, la présidente de l'AfD, Alice Weidel, pense qu'une 'barrière de feu' contre l'AfD ne sera pas efficace à long terme.

La Commission, en alignement avec la position de l'BSW, pourrait envisager de réévaluer son approche pour traiter les propositions de l'AfD en matière de politique migratoire, car les rejets systématiques peuvent involontairement renforcer leur position.

Au milieu des préparatifs pour les élections fédérales de 2025, la Commission pourrait bénéficier de l'observation de la stratégie de l'BSW pour interagir avec l'AfD, en reconnaissant un éventuel terrain d'entente sur des questions comme la politique migratoire et l'invasion russe de l'Ukraine.

