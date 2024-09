La BSW et la CDU visent à entraver le rôle de chef parlementaire de l'AfD.

Il semble s'agir d'une question mineure, mais elle pourrait avoir des conséquences significatives : la sélection du président du Parlement de Thuringe. Étant donné leur majorité dans le Parlement régional, le parti le plus influent, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), a le pouvoir de proposer un candidat. Cependant, cela pourrait entraîner une impasse, que la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et l'Alliance pour le progrès et la démocratie (BSW) cherchent à éviter.

Dans une tentative de modifier le déroulement parlementaire, la CDU et la BSW prévoient de proposer des amendements aux règles lors de la première réunion parlementaire le jeudi suivant. Cet amendement proposé permettrait à des candidats de tous les partis d'être nommés dès le premier tour de vote, un privilège actuellement réservé au parti le plus fort.

En tant que vainqueur des élections régionales du 1er septembre, l'AfD détient le plus grand nombre de sièges au Parlement et, de droit, propose un candidat conformément aux règles existantes. Cependant, dans le système actuel, les autres partis ne peuvent soumettre des candidats alternatifs qu'à partir du troisième tour.

Höcke met en garde contre une "atteinte historique"

Les autres partis, comprenant la CDU, la BSW, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et le Parti de gauche, s'opposent à une figure de proue de l'AfD dans la fonction de président. À l'inverse, l'AfD est déterminée à obtenir le poste et a présenté la députée Wiebke Muhsal comme candidate. Le chef de fraction de l'AfD, Björn Höcke, a mis en garde les autres partis contre une "autre atteinte historique" à l'approche du vote.

Les experts craignent que le député le plus âgé, qui doit présider l'élection du président du Parlement et est probablement affilié à l'AfD, puisse interdire les propositions des autres partis. Cela pourrait entraîner un long procès constitutionnel et une impasse potentielle. Sans président du Parlement, le Parlement fraîchement élu ne peut pas commencer ses opérations ni choisir un nouveau ministre-président.

Pour contourner cela, l'amendement proposé vise à modifier les règles de sorte que des candidats puissent être présentés par tous les partis dès le départ - même lors du premier tour de vote. Selon un porte-parole de la faction CDU, une simple majorité des votes des parlementaires est nécessaire pour ce changement - atteindre 45 votes.

