La brigade 20:28 commence une avancée dans la région de Kharkiv, avançant environ deux kilomètres.

Forces armées ukrainiennes progressent dans la région de KharkivLes forces armées ukrainiennes ont déclaré une avancée dans la région de Kharkiv. Les troupes ont progressé de deux kilomètres sur le front, selon la 3e Brigade d'assaut séparée des Forces terrestres ukrainiennes. L'objectif principal de cette opération était de réduire la capacité offensive de la 20e Armée de la Fédération de Russie, ce que les forces ukrainiennes estiment avoir accompli. Cependant, ce développement ne peut être authentifié indépendamment.

8:00 PM Rumeurs d'hacking de chaînes de télévision russes par les services de renseignement ukrainiensLes services de renseignement militaire (HUR) ukrainiens sont soupçonnés d'avoir piraté la diffusion de plusieurs chaînes de télévision russes et d'avoir diffusé une vidéo sur le conflit en Ukraine à la place. "HUR a piraté la télévision russe et révélé la vérité sur la guerre [au public]", a déclaré un informateur de l'agence de renseignement au journal "Kyiv Post" et au média RBC Ukraine. La vidéo a été diffusée trois fois pendant le prime time hier. Les chaînes touchées comprenaient Pervouralsk, Evraziya 360 et Pervyj Kanal TV. Suite à cette attaque, neuf chaînes ont dû momentanément suspendre leur programmation.

7:16 PM Réduction du nombre de troupes russes à Kaliningrad, selon les rapports de LituanieLe commandant des forces armées lituaniennes, Raimundas Vaikšnoras, a déclaré à "Delfi" que le nombre de troupes terrestres déployées dans l'exclave russe de Kaliningrad a diminué, selon les rapports. Il attribue cela à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Lorsqu'il a commencé le conflit contre l'Ukraine, il a été observé que beaucoup d'équipements et de personnel avaient été déplacés de Kaliningrad, a mentionné le commandant. Les soldats sont revenus après une rotation, mais une réduction est maintenant observée parmi les troupes terrestres.

6:40 PM "À quoi bon les Arméniens ?" - Lukashenko suscite l'indignationLes commentaires du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko sur l'Arménie ont suscité l'indignation. Mercredi, des foules ont jeté des œufs à l'ambassade de Biélorussie dans la capitale arménienne Erevan, demandant l'expulsion de l'ambassadeur, selon les rapports des médias ukrainiens. Avant cela, Loukachenko avait critiqué la position pro-occidentale de l'Arménie à la télévision d'État russe : "À quoi bon les Arméniens ? Personne n'en veut. Qu'ils construisent leur économie et s'appuient sur leurs propres ressources. Qui est la France ? Qui est Macron ? Demain, lorsque Macron ne sera plus là, personne ne se souviendra des Arméniens", a déclaré Loukachenko, faisant référence au président français. Les tensions entre l'Arménie et son allié de longue date, la Russie, ont augmenté depuis que l'Azerbaïdjan a pris la région du Haut-Karabakh dans une opération militaire rapide en septembre, mettant fin à trois décennies de règne sécessionniste arménien.

6:03 PM Bureau du procureur ukrainien signale des morts dans l'attaque de bombes glissantes dans la région de SumyDeux personnes ont été tuées dans une attaque utilisant deux bombes glissantes dans la région de Sumy, qui partage une frontière avec la région russe de Kursk, selon le bureau du procureur ukrainien. Les bombes russes ont pris pour cible des composants d'infrastructure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait visité Sumy jeudi et avait déclaré que depuis la capture de zones de Kursk, les attaques sur Sumy avaient diminué.

17:28 Incendie de citerne de carburant à port de Kavkaz suite à une attaque ukrainienneLes autorités locales déclarent qu'une citerne de carburant est en feu dans le port russe de Kavkaz dans la région de Krasnodar à l'est de la Crimée. Avant cet incident, les forces ukrainiennes sont accusées d'avoir lancé une attaque. Plusieurs médias russes diffusent des images et des vidéos montrant le feu et les panaches de fumée. Les forces ukrainiennes publient également de tels médias sur les réseaux sociaux, en les légendant "Neptune visite le port de Kavkaz" sur leur canal Telegram. Des rapports non vérifiés des canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire Neptune d'origine ukrainienne. Cependant, la portée officielle de l'arme est de 300 kilomètres, et la ligne de front est plus éloignée. Le port joue un rôle crucial dans l'approvisionnement des forces russes dans leur conflit contre l'Ukraine.

Mise à jour à 18:39 : Selon le centre de crise de la région de Krasnodar, le ferry a coulé suite à l'incendie. Il était censé transporter 30 citernes de carburant.

16:41 Avancée russe vers Pokrovsk, Ukraine signale succès dans la région de KurskL'armée russe affirme avoir remporté une autre victoire sur un village près de la ville de Pokrovsk en Ukraine de l'Est, avec ses troupes maintenant à environ dix kilomètres de la ville, un important hub logistique. Plus tôt, le président ukrainien Zelensky avait annoncé des renforts pour ses troupes dans la région. Maintenant, il affirme avoir réussi dans la région russe de Kursk, avec ses troupes capturant un autre village et "dépouillant sa milice" - capturant plus de soldats russes. Selon les rapports, les troupes ukrainiennes contrôlent maintenant 94 villages et plus d'un thousand kilomètres carrés de terres dans la région de Kursk. Cependant, ce développement ne peut être confirmé indépendamment.

16:12 Ukraine nie la tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de Kursk revendiquée par PoutineL'Ukraine dément les allégations de la Russie revendiquées par le président Vladimir Poutine selon lesquelles les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit dernière. "Ce n'est qu'un mensonge", affirme Andrii Kovalenko, responsable du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine. Cette allégation suit les précédentes fausses accusations des Russes selon lesquelles l'Ukraine planifie une "provocation nucléaire" aux centrales nucléaires de Kursk et de Zaporizhzhia. Au lieu de cela, toutes les preuves suggèrent que la Russie pourrait être l'instigatrice de cette provocation, conclut Kovalenko. Il considère la "menace de provocation nucléaire par la Russie" comme réelle, étant donné que Poutine y est impliqué.

15:46 Stockage de gaz de l'UE à 88 % de capacitéPresque deux mois avant la période désignée, les installations de stockage de gaz à travers l'Union européenne affichent un taux de remplissage de 88 %. La Commission européenne publie la préparation de l'UE pour l'hiver prochain. En été 2022, après le début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les 27 États membres de l'UE ont convenu que le stockage de gaz devrait atteindre une moyenne de 90 % de capacité d'ici le 1er novembre. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, il existe des variations selon les pays : l'Espagne est en tête avec 100 %, tandis que la Lettonie est autour de 69 %, et l'Allemagne se situe à 93,6 %. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe, en important plus de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et de gaz naturel de la Norvège à la place.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine de tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de KurskLe président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. "Ils ont tenté d'assaut la centrale nucléaire la nuit dernière", affirme Poutine, sans fournir de preuves. "L'Agence internationale de l'énergie atomique a été informée", affirme-t-il lors d'une réunion télévisée du cabinet. L'AIEA avait précédemment mis en garde contre les conséquences potentielles de la guerre sur la centrale nucléaire et demandé à "toutes les parties d'exercer la plus grande retenue possible".

14:50 Le directeur général de l'AIEA se rendra à la centrale nucléaire de KurskRafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), prévoit de se rendre à la centrale nucléaire russe de Kursk la semaine prochaine. Un représentant de la presse de l'AIEA confirme que la visite pourrait être programmée "la semaine prochaine". En août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk. La société d'État russe du nucléaire, Rosatom, a ensuite exprimé des préoccupations quant à la vulnérabilité de la centrale nucléaire aux attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie : 115 000 personnes déplacéesLe vice-Premier ministre russe, Denis Manturov, révèle que 115 000 habitants ont dû évacuer des zones dangereuses près de la frontière ukrainienne. Il mentionne que les dommages infligés à l'agriculture et à l'industrie par l'offensive ukrainienne sont évalués lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les principaux responsables administratifs. "Je vous ai réunis pour discuter de la situation actuelle dans les régions frontalières de la Russie", commence Poutine.

14:00 Tusk : la médiation de l'Inde dans le conflit ukrainienLe Premier ministre polonais Donald Tusk salue la possibilité que le Premier ministre indien Narendra Modi serve de médiateur dans le conflit ukrainien. "Je suis reconnaissant que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de travailler personnellement vers une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", déclare Tusk à Varsovie, après des discussions avec Modi. L'offre de médiation de Modi prend une signification particulière alors qu'il prévoit de se rendre à la fois auprès du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et du président russe Vladimir Poutine. L'Inde maintient la neutralité quant à l'invasion de la Russie en Ukraine et s'abstient de soutenir les sanctions occidentales contre Moscou. En savoir plus ici.

13:40 "Semble être plus qu'une simple 'incursion limitée' à Kursk"Le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'avancée ukrainienne en Russie comme "une opération ayant à la fois une dimension spatiale et temporelle limitée". Cependant, comme l'observe la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer cette opinion. "Au contraire", explique-t-elle dans son rapport actuel de Sumy en Ukraine orientale.

13:20 Plusieurs avions militaires russes détruits lors d'attaques sur SawaslejkaPlusieurs avions russes ont été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka, selon des informations de la télévision publique Suspilne, citant des renseignements des services de sécurité. Selon ces informations, un intercepteur supersonique MiG-31K, ainsi que deux transporteurs stratégiques Il-76, ont été détruits le 16 août, et environ cinq avions, probablement des MiG-31K/I, ont été endommagés. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé.

13:06 Le service de renseignement russe enquête sur des journalistes étrangersLe service de sécurité fédéral russe (FSB) a ouvert des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers en raison de rapports produits dans la région russe de Kursk, où l'armée ukrainienne contrôle plusieurs localités. Des enquêtes ont été ouvertes contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiennes pour "avoir franchi illégalement la frontière nationale", selon le FSB. Selon l'agence, les journalistes avaient filmé dans la ville de Sudscha, actuellement sous contrôle ukrainien. Le FSB annonce que des mandats d'arrêt internationaux seront bientôt émis. Ces journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré et est revenu dans son pays dans le cadre d'un échange de prisonniers, après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour alleged'espionnage. Plus de détails ici.

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Échange de ressources" renouvelé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les forces ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a plus de deux semaines. Il a annoncé queanother location in the Kursk region had been captured and that the "exchange resources" had been renewed, referring to the capture of Russian soldiers with a plan for a future exchange for Ukrainians held in Russian captivity. Zelensky emphasized that since the Kursk offensive, attacks on Sumy and the number of civilian casualties there had decreased. He shared a video of himself with the commander-in-chief of the Ukrainian forces, Oleksandr Syrskyi, who informed him about the reinforcement of troops in the east of Ukraine, where Russia is continuing its advance.

12:06 Drones suspects russes espionnant des infrastructures clés ? Signalements à Brunsbüttel

Il y a des rapports de drones suspects russes survolant le plus grand parc industriel de Schleswig-Holstein. Le "Bild" newspaper rapport multiple drones repérés survolant à grande vitesse la centrale nucléaire décommissionnée et le terminal GNL à Brunsbüttel. Le parquet régional de Flensburg enquête sur un éventuel espionnage avec des intentions de sabotage. En interne, la police signale que la zone de non-survol sur la centrale nucléaire a été violée à plusieurs reprises. Un objet non identifié, suspecté d'être un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", les drones seraient allegedly liés à des agents russes et pourraient être lancés à partir de navires civils dans la mer du Nord.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes prochaines

L'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre un risque accru d'attaques aériennes avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le samedi. Dans les jours à venir et pendant le week-end, il y a un risque élevé que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon l'ambassade sur son site web. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a deux ans et demi, la fête a pris de l'importance pour les Ukrainiens. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a promis une "réponse appropriée".

11:13 Base militaire en feu à Volgograd

Un incendie s'est déclaré sur une base militaire à Marinovka, dans la région russe de Volgograd. Des explosions ont été entendues par les habitants. Les autorités locales attribuent l'incendie à une attaque de drone ukrainien. Aucun décès n'a été signalé.

10:41 La Russie se concentre maintenant sur des abris portables à Kursk

Selon les autorités locales, des abris en béton portables sont installés pour la population dans la région frontalière russe de Kursk. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation d'abris modulaires portables", a expliqué le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Des abris sont construits à des endroits animés, comme à 60 arrêts de bus. Smirnov a publié une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des abris sont également installés dans deux autres endroits, y compris à Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine publie des images de son avancée dans la région de Kursk

L'Ukraine signale plus de 40 attaques des forces russes sur le front près de la ville de Pokrovsk, la plupart desquelles ont été repoussées. Le président Zelenskyy promet de renforcer les troupes dans la région. L'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie signale des drones dans plusieurs régions

L'armée russe affirme repousser plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon des communiqués officiels. Dans la région de Volgograd, le gouverneur Andrei Bocharov a annoncé via Telegram que "la plupart des drones ont été détruits" près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov a rapporté que "deux roquettes ukrainiennes et un drone ont été détruits par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov

08:36 Hamill et Snyder lancent une collecte de fonds pour des robots de déminageL'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "La Guerre des étoiles", tente de rassembler des fonds pour des robots de déminage afin d'aider l'Ukraine. Il collabore avec Timothy Snyder, expert de l'Europe de l'Est, dans le cadre de la campagne "Terrain sûr" pour collecter 441 000 dollars. Ces robots peuvent efficacement déminer même les endroits difficiles d'accès, en maintenant une distance de sécurité avec les opérateurs. Selon Snyder, l'une des pires atrocités commises par la Russie en Ukraine est la dispersion de millions de mines. "J'ai vu des zones inoccupées près de la ligne de front où des gens risquent leur vie pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Avec ces robots, les mines peuvent être éradiquées, ce qui sauvera des vies", a déclaré Snyder. L'Ukraine est heavily contaminated with mines, and their removal might take several decades.

08:01 Le Kremlin se prépare à l'acceptation par la Russie d'une "nouvelle réalité"L'attaque ukrainienne sur Kursk représente un obstacle pour la propagande de Moscou. Une source liée au Kremlin a informé le portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Quelle que soit la distance, l'infiltration sur le territoire russe et le contrôle sur les villages est une nouvelle et dérangeante occurrence." Pour atténuer l'inquiétude accrue, le Kremlin s'efforce de préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message transmis est : L'ennemi a envahi le territoire russe, bien que la victoire soit imminente - mais le retour du territoire nécessitera de la patience, et les Russes doivent attendre. Entre-temps, les habitants sont encouragés à transformer la négativité et le choc en une sortie constructive - en se concentrant spécifiquement sur la collecte de fournitures d'aide pour la région de Kursk. La plupart des officiels interrogés par Meduza estiment que le combat dans la région de Kursk pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois. Une source affiliée au gouvernement déclare que cette estimation est "fairly optimistic - should everything go well."

07:30 Un incendie dans une installation militaire de Volgograd attribué à un drone ukrainienLes autorités russes ont acknowledging un incendie qui s'est déclaré dans une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé l'incident sur Telegram, mentionnant que le drone s'était écrasé sur l'installation. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Bocharov n'a pas révélé quelle installation militaire a été touchée, mais il a sous-entendu que le village de Marinovka était la cible, où la Russie exploite une base aérienne.

06:56 McMaster met en évidence l'influence de Poutine sur TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cela est révélé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", rapporté par "The Guardian". "Poutine, un formidable ancien officier du KGB, a joué sur l'ego et les vulnérabilités de Trump avec des flatteries", a déclaré McMaster. Poutine a qualifié Trump de "personnalité extraordinaire, talentueuse, sans l'ombre d'un doute". Poutine avait une influence captivante sur Trump. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le plus grand menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était confiant qu'il pouvait "manipuler" Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait moins coûteux des forces américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Des rapports d'incendie sur une base aérienne russe à Volgograd

Des rapports d'explosions ont été signalés pendant la nuit dans la ville russe de Kalach-on-Don dans la région de Volgograd. Plusieurs canaux Telegram ont suggéré que ces explosions étaient le résultat d'une attaque de drone. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était probablement la base aérienne Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes accompagnées des sons caractéristiques des drones, selon Telegram.

05:44 L'Allemagne s'engage à apporter un nouvel aide à l'Ukraine, si nécessaireLe chef du SPD Lars Klingbeil a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si les milliards prévus provenant des avoirs russes gelés ne peuvent pas être libérés pour l'Ukraine, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, a déclaré Klingbeil dans le podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il ne doit pas en arriver à un point où il est dit, "Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine". Dans ce cas, "nous sommes, bien sûr, responsables de trouver des fonds en Allemagne", a déclaré Klingbeil. "Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 Le renseignement militaire ukrainien sur les frappes de drones nocturnes en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des frappes de drones nocturnes en Russie. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, selon le chef du HUR Kyrylo Budanow au site militaire "The War Zone". Environ 50 drones étaient estimés être impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

En région frontalière russe tendue de Kursk, la Russie prévoit de fournir des gilets pare-balles et des casques aux travailleurs électoraux avant les élections locales. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront établis dans divers endroits du pays pour les personnes déplacées de la région, selon Tatiana Malakhova, la responsable de la commission électorale régionale, selon les médias russes. La région est actuellement en état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans diverses régions de Russie du 6 au 8 septembre.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico affirme faire face à "une pression d'opinion" dans les démocraties occidentales en matière de politique étrangère. Il estime que ceux qui s'écartent du consensus sur les questions importantes de politique étrangère sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. À l'occasion du 54ème anniversaire de l'invasion de Prague par les troupes du pacte de Varsovie, Fico compare ce qu'il considère comme la "pression d'opinion" actuelle en Europe à celle de l'époque. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et fait face à des accusations de proximité avec la Russie en raison de cette position.

L'Ukraine signale 46 attaques russes dans et autour de Pokrovsk, une ville de l'est, au cours de la journée. Parmi celles-ci, 44 ont été repoussées avec succès, selon le quartier général. Les combats se poursuivent encore dans deux autres endroits, à 21h00 CET. Les affrontements ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes; il n'y a pas de informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

La Russie affirme avoir déjoué une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, voisine de Kursk. Le service de sécurité fédéral russe (FSB) et les unités militaires ont prétendument arrêté le "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien", selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz. La situation est maintenant sous contrôle, selon lui.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère une allocation rapide des milliards de dollars promis par l'Ouest, y compris les fonds des actifs russes gelés. Alors que de nombreux discours politiques ont été tenus par les partenaires de l'Ukraine, d'autres sont attendus, selon Zelensky. Il estime qu'un véritable mécanisme est nécessaire. L'Ukraine a besoin des fonds des actifs russes gelés pour se défendre contre l'agression russe. Les pays du G7 ont convenu d'une nouvelle aide financière pour Kyiv lors de leur sommet de juin, avec un prêt substantiel de 50 milliards de dollars garanti par les intérêts sur les actifs russes gelés.

Le président russe Vladimir Poutine salue la coopération croissante entre la Russie et la Chine. "Nos relations commerciales prospèrent (...). L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", déclare-t-il lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans d'envergure dans les domaines économique et humanitaire", ajoute Poutine. Li salue le niveau sans précédent des relations sino-russes, selon le Kremlin.

L'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, inculpé de corruption, restera en détention. Sa demande de mise en liberté sous caution et son appel contre la détention ont été rejetés par le tribunal de Moscou. Bulgakov, avant son limogeage, était responsable de l'approvisionnement en matériaux pour les forces armées russes. Le tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov et de leur entreprise, qui a remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les intermédiaires estiment les dommages à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

L'Ukraine renforce ses troupes dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a révélé lors d'une adresse télévisée qu'ils étaient conscients des plans des troupes russes dans la région. Parallèlement, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Il n'a fourni aucun détail supplémentaire.

Depuis la mise en œuvre d'un décret en Hongrie qui refuse la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leur logement. Les shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, sous surveillance policière, ont dû quitter une maison d'hôtes. La plupart d'entre eux étaient des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, qui a une importante minorité hongroise.

