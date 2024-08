- La brève annonce de Scholz: "Juste deux heures, cependant".

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a partagé une brève expérience dans les sports de combat, plus spécifiquement la boxe, lors d'une visite dans une salle de lutte. "Je pratiquais la boxe avec un ami", a déclaré Scholz lors de sa visite au Ringerclub Germania à Potsdam. L'expérience a été de courte durée : après "seulement deux heures", Scholz a décidé de ranger ses gants de boxe.

Les activités physiques préférées du Chancelier tournent principalement autour de la rame et de la course.

Il est resté fidèle aux sports qu'il a progressivement adoptés, a expliqué Scholz. Ceux-ci comprennent principalement la rame et la course - des activités qu'il a commencé plus tard dans la vie. Le Chancelier fait de l'exercice régulièrement, allant souvent courir jusqu'à trois fois par semaine, comme il l'a mentionné lors de sa visite au club de lutte.

Durante son séjour d'environ une heure au club sportif, Scholz a assisté à une séance d'entraînement des jeunes lutteurs, répondu aux questions, demandé leurs antécédents et pris quelques photos. Dans le cadre de sa tournée estivale dans sa circonscription de Brandebourg, le Chancelier passe parfois dans les clubs sportifs. L'année dernière, Scholz est passé à un club de boxe à Potsdam, mais il n'a pas remis les gants de boxe.

