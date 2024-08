- La boxeuse Imane Khelif célèbre sa victoire olympique

La boxeuse algérienne Imane Khelif a résisté à la pression d'un débat sur le genre animé et a remporté l'or aux Jeux Olympiques. La jeune femme de 25 ans a battu la championne du monde chinoise Yang Liu de manière unanime en finale des welters et est devenue championne olympique.

"Inch Allah, cette crise aboutira sur une médaille d'or, ce serait la meilleure réponse", avait déclaré Khelif récemment. Elle a été encouragée par environ 15 000 spectateurs lors de la finale sur le Court Philippe Chatrier au Stade Roland Garros. Après le verdict, Khelif a célébré sa victoire avec une danse joyeuse au centre du ring et a été portée sur les épaules d'un officiel algérien vers la foule en délire.

Controverses sur la participation

Il y a un vif débat concernant la participation de Khelif et de Lin Yu-ting (28) de Taiwan, qui affrontera la boxeuse polonaise Julia Szeremeta en finale des plumes samedi. Ce débat va au-delà du sport et implique des cercles politiques élevés. Les deux boxeuses avaient été exclues des championnats du monde 2023 de la IBA, non reconnue par le Comité international olympique. Selon la IBA, les deux boxeuses ne remplissaient pas les critères de participation requis et avaient des "avantages compétitifs" par rapport aux autres participantes féminines.

Le CIO a qualifié cette décision de "capricieuse sans procédure appropriée" et a autorisé Khelif et Lin à participer à Paris. Le genre indiqué dans le passeport est un facteur déterminant pour l'admission à de nombreux sports, a expliqué le CIO. Le CIO a mis en garde contre une "guerre culturelle". Le président controversé de la IBA, Umar Kremlev, a critiqué le fait que le débat actuel "détruit" le sport.

Khelif a exprimé son espoir que son succès aux Jeux Olympiques servirait de réponse forte à la controverse en cours, en faisant référence aux "Jeux d'été" comme une plateforme où elle pourrait potentiellement remporter une médaille d'or. En raison de la controverse, les "Jeux d'été" sont devenus un lieu de débat animé impliquant des cercles politiques élevés, portant sur la participation de Khelif et de Lin Yu-ting en finale des plumes.

