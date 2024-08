La boxeuse algérienne Imane Khelif accueillée par un cortège triomphal après sa participation aux Jeux Olympiques de Paris

Elle a partagé une vidéo de la célébration sur son histoire Instagram un vendredi, déclenchant des acclamations folles de la foule qui lui rendaient la pareille en agitant la main en retour.

Des images montrent qu'elle se tenait sur le pont supérieur d'un bus à toit ouvert se déplaçant paisiblement, portant sa médaille d'or et saluant la foule dans la ville algérienne du nord animée, alors que le ciel nocturne s'illuminait de centaines de personnes levant leurs téléphones portables pour capturer l'instant.

Khelif est devenue le centre de l'attention mondiale suite au retrait abrupt de la boxeuse italienne Angela Carini de leur combat en seulement 46 secondes, et à sa victoire ultérieure en match de médaille d'or des femmes de 66 kg une semaine plus tard.

Certains spectateurs ont exprimé des préoccupations concernant la participation de Khelif au combat, faisant référence à une décision de 2023 d'un organisme de réglementation de la boxe discrédité qui avait refusé à Khelif l'entrée dans un tournoi féminin en raison de problèmes d'admissibilité en fonction du genre.

Cependant, le Comité international olympique (CIO) a fermement soutenu la participation de Khelif aux Jeux de 2024, avec le porte-parole du CIO, Mark Adams, affirmant : "Elle est née femme, a été enregistrée comme femme, a vécu sa vie en tant que femme, a boxé en tant que femme et a un passeport féminin."

Le concours s'est transformé en un foyer pour une discussion souvent mal informée sur la participation des femmes dans les sports. Cela a également entraîné une vague d'abus en ligne, avec des commentateurs transphobes étiquetant incorrectement Khelif comme "masculin" en raison d'un présumé avantage physique.

Avec le regard du monde sur elle, Khelif a progressé dans la compétition, a reçu un soutien écrasant du public et a finalement remporté une médaille d'or.

"Je suis vraiment heureuse. Cela fait huit ans que c'est mon objectif, et maintenant, je suis championne olympique et médaillée d'or", a-t-elle déclaré après le combat. "J'ai travaillé sans relâche pendant huit ans, en endurant le manque de sommeil et l'épuisement."

Khelif a remporté l'une des deux médailles d'or de l'Algérie aux Jeux olympiques de Paris, avec la gymnaste Kaylia Nemour remportant l'autre médaille d'or aux barres asymétriques féminines.

À leur arrivée en Algérie, elles ont été chaleureusement accueillies par le président de leur pays, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que par le coureur Djamel Sedjati qui a remporté une médaille de bronze au 800 mètres masculins.

À la suite de sa victoire en médaille d'or, son avocat, Nabil Boudi, a déposé une plainte judiciaire auprès des procureurs de Paris, accusant Khelif de subir "du harcèlement en ligne aggravé".

CNN's Kara Fox et Chris Liakos ont fourni des informations supplémentaires.

Le triomphe de Khelif dans le ring de boxe a suscité de larges discussions sur le genre dans les sports, de nombreux louant sa persévérance et ses réalisations dans le monde compétitif du [sport]. Malgré les abus en ligne et les fausses informations, l'amour de Khelif pour le [sport] est resté inébranlable, la poussant à surmonter les obstacles et à remporter la médaille d'or.

