- La boue contaminée par la fracturation hydraulique - Nouveau avertissement de tempête

Les surges de tempête ont laissé derrière elles une grande quantité de boue contaminée à Bruchsal, selon les autorités de la ville. Le maire Andreas Glaser a déclaré que le traitement n'était pas possible pour le moment car l'eau dans la boue ne doit pas entrer dans les eaux souterraines. Après les fortes tempêtes du mardi soir dans le Bade-Nord, les services d'urgence travaillent maintenant jour et nuit pour dégager la zone.

Nouveau avertissement météorologique sévère

Entre-temps, tout le Bade-Wurtemberg doit se préparer à nouveau à des orages violents et à de fortes précipitations. Le service météorologique allemand (DWD) a émis un nouvel avertissement météorologique sévère pour tout le sud-ouest.*

Jusqu'à minuit, il y a un risque local de fortes précipitations avec des quantités allant jusqu'à 50 litres par mètre carré en une heure, de grêle avec des tailles de grains allant jusqu'à trois centimètres, et de rafales de vent allant jusqu'à 90 kilomètres par heure. Des inondations locales et des perturbations importantes de la circulation sont à prévoir. Il n'est pas possible de prévoir exactly où cela sera critique.*

La boue contaminée doit d'abord sécher

La boue contaminée doit d'abord sécher avant de pouvoir être prélevée, selon Glaser. "Cela prendra quelques jours", a-t-il déclaré. Il n'est pas encore possible de donner des informations sur l'ampleur des dommages et la quantité de boue. La ville a préparé des bassins de décantation pour que les citoyens puissent pelleter la boue dedans. Un site d'enfouissement de boue a également été mis en place.*

De plus, des parties des quartiers de la ville les plus touchés sont toujours sans électricité. "Les caves sont encore inondées à grande échelle", a déclaré un employé des services municipaux. Dans certaines parties du centre-ville, l'électricité a été coupée. L'alimentation en électricité devrait être rétablie en soirée.*

Des quantités inhabituelles d'eau

Selon le centre de crue, la rivière Saale a atteint son niveau le plus élevé de plus de 2,13 mètres au niveau de la station de Bruchsal aux alentours de 2h30 du matin, juste au-dessus du niveau d'une soi-disant crue centennale de 2,10 mètres. Le vieux centre de la district de Heidelsheim a été inondé, et il y a eu des inondations dans le centre-ville de Bruchsal, selon les pompiers. Cependant, les niveaux d'eau ont de nouveau baissé pendant la nuit.*

Un porte-parole du service météorologique allemand (DWD) a rapporté qu'entre 18h00 et 22h00, 91 litres de pluie par mètre carré sont tombés dans la région de Bruchsal. "C'est l'une des valeurs les plus élevées mesurées en Bade-Wurtemberg", a-t-il déclaré. Cela est déjà inhabituel.*

Le mardi, 36,3 degrés ont été mesurés à Waghaeusel-Kirrlach dans le district de Karlsruhe, la deuxième valeur la plus élevée du pays selon les données provisoires du DWD. Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat a atteint le sommet avec 36,5 degrés. Ainsi, mardi a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, selon les données provisoires.*

Le maire le qualifie de 'super désastre'

À Gondelsheim, des personnes ont été piégées dans leurs voitures par les eaux de crue pendant la nuit, selon la police. L'association allemande de sauvetage (DLRG) a secouru de nombreuses personnes de leurs maisons et voitures. "Tout ce qui a une sirène est dehors aujourd'hui", a déclaré le commandant de l'incident Timo Imhof.*

"Nous n'avons jamais rien vu de tel. C'était un super désastre", a déclaré le maire Markus Rupp. Les efforts de nettoyage dans la municipalité, qui se trouve à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe, devraient se poursuivre jusqu'à au moins la mi-prochaine semaine. À Linkenheim-Hochstetten, un éclair a

