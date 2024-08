- La bombe a été désamorcée au port.

Les pompiers ont réussi à désamorcer une bombe d'avion datant de la Seconde Guerre mondiale dans le port de Hambourg. "L'équipe de désamorçage d'engins explosifs du département des pompiers de Hambourg a terminé le désamorçage de la bombe à Waltershof", a tweeté le département des pompiers. Pendant l'opération, l'autoroute A7 et le tunnel de l'Elbe ont dû être fermés, entraînant des embouteillages sur des kilomètres dans les deux sens.

Précédemment, une bombe anglaise de 250 kg avec une amorce de percussion avait été découverte sur le terrain d'une entreprise près de l'autoroute. L'A7 entre les échangeurs d'Othmarschen et de Waltershof a dû être complètement fermée car le tunnel de l'Elbe se trouve à proximité immédiate de la découverte de la bombe. Le pont de Köhlbrand n'a pas eu à être fermé. Les automobilistes ont été conseillés d'éviter Hambourg et l'A7 et d'emprunter le détour via l'A1, l'A21 et la B205 dans les deux sens.

Le département des pompiers avait établi une zone d'exclusion de 300 mètres autour de la bombe, qui a dû être évacuée. Comme il s'agissait d'une zone industrielle, il n'y avait pas de résidents sur place. De plus, un rayon de mise en garde de 500 mètres a été établi. Dans ce rayon, les fenêtres et les portes devaient être fermées, et les gens étaient conseillés de rester du côté du bâtiment éloigné de la bombe. Deux navires voisins ont été instruits de se comporter en conséquence.

Après le désamorçage réussi, la circulation a repris sur l'autoroute A7 et le tunnel de l'Elbe, mettant fin aux embouteillages prolongés subis par les usagers. En raison de la découverte précédente de la bombe, toute personne vivant ou travaillant dans un rayon de 1 kilomètre du tunnel de l'Elbe avait été conseillée de suivre des protocoles de sécurité spécifiques.

