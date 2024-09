La BMW série 1 révisée offre une puissance réduite mais une joie inébranlable au volant

La deuxième génération de la BMW 1 Series à traction avant sera bientôt disponible, cinq ans après la première. Est-ce une amélioration ?

Lorsque la première BMW 1 Series à traction avant est sortie il y a cinq ans (la première BMW à traction avant était la 2 Series Active Tourer en 2014), les avis des professionnels étaient partagés. Certains critiques ont critiqué la sensibilité de la direction et le passage de la transmission automatique à convertisseur de couple à la transmission à double embrayage. D'autres ont salué l'espace supplémentaire. Naturellement, l'absence de tunnel de transmission et la disposition transversale plutôt que longitudinale du moteur économisent de l'espace, ce qui bénéficie aux passagers.

Maintenant, la deuxième génération approche, et elle suscite beaucoup d'intérêt chez les fans. La fiche technique suscite déjà des controverses. Pourquoi la 120 (sans lettre suffixe) avec 1500 kg met-elle environ une seconde de plus que la précédente 120i pour atteindre 100 km/h ? La raison est simple - la nouvelle a 8 chevaux moins puissant (170 chevaux proviennent de 156 chevaux à combustion et 20 chevaux électriques, avec le moteur électrique dans la boîte de vitesses à double embrayage Adding 55 Nm de couple). La gestion de produit se défend en réduisant la puissance en comparant la 120 à l'ancienne 118i. Une perspective intéressante.

La 120 se distingue par ses trois cylindres

Quoi qu'il en soit, la 120, désignée "F70", utilise le moteur B38 à trois cylindres de la précédente 118i. Il est audible dès les premiers mètres. Il commence par un bourdonnement fondamental plutôt qu'un ronronnement régulier, mais sans affecter considérablement la morsure. En utilisation quotidienne, l'accélération légèrement plus lente est négligeable. Ce qui est plus surprenant, c'est que le suralimentation ne parvient pas à éliminer complètement le petit lag turbo dans le moteur Otto-chargé high-tech. BMW a équipé le moteur essence de 240 Nm de couple avec injection directe de carburant dans la chambre de combustion ou le collecteur d'admission pour efficacité, et il fonctionne selon le principe de Miller avec des temps d'ouverture de soupape d'admission plus courts. Cela réduit la consommation de carburant à moins de six litres aux 100 km dans le cycle WLTP.

Celles et ceux qui optent pour le M135 xDrive considérablement plus cher (56 200 euros contre 37 900 euros pour le prix de base) se concentreront probablement plus sur les performances que sur l'efficacité énergétique. L'équipe de presse de BMW a également proposé des essais de ce modèle. Les modèles de haut niveau disponibles, peinturlurés en vert vif, avec 300 chevaux (sans électrification) peuvent consommer jusqu'à huit litres de carburant premium à pleine charge.

En revanche, l'accent est mis sur les performances avec le M135 xDrive, et le moteur à quatre cylindres accélère presque sans traction vers le repère des 100 km/h en 4,9 secondes. Outre la distribution de puissance à toutes les roues, les ingénieurs ont également installé un différentiel à glissement limité mécanique à l'essieu avant. La transmission complexe du moteur à combustion interne avec un Aufbau retardé du couple, comme un moteur électrique et de nombreux changements de vitesse, ne démarre pas toujours immédiatement en fonction du mode de conduite. Il y a donc également la fonction boost sur la palette de changement de vitesse, similaire à d'autres modèles BMW. Dans ce cas, le passager se sent plutôt bien maintenu dans le siège nouvellement conçu lorsque la pleine charge du moteur est combinée avec l'accélération maximale.

En mode sport, la 135i devient encore plus agressive, en soulignant chaque changement de vitesse de la boîte de vitesses à double embrayage avec un bref hoquet d'échappement. Cette sonorité composée de manière délibérée peut-elle remplacer les tons plus raffinés des six cylindres en ligne à traction arrière précédentes ? Pas vraiment. Mais l'agilité sur la route de campagne sinueuse chasse ces préoccupations.

Différentes améliorations dans le département de la suspension visent à améliorer la précision de la direction de la BMW 1 Series. Le corps est plus rigide, et il y a une barre anti-roulis dans le compartiment moteur pour augmenter la rigidité. La version supérieure peut tourner plus sharply, ce qui peut également être dû à un rapport de direction légèrement modifié, mais personne ne pourrait accuser la luxueuse petite voiture sportive verte de manquer de plaisir de conduite. De plus, les occupants sont confortablement maintenus en place pendant les virages à grande vitesse grâce aux sièges sportifs profilés avec revêtement en Alcantara.

À la même base de roue de 2,67 mètres, le nouveau modèle est plus long de 4,36 mètres, ce qui le rend environ quatre centimètres plus long que son prédécesseur, à peine perceptible. Cependant, une fois à bord, vous ressentirez une différence : les boutons physiques, à l'exception de la commande de volume familière dans la console centrale, ont disparu. Vous devrez vous habituer à BMW Operating System 9, qui fonctionne bien après une courte courbe d'apprentissage. Il reste à voir si vous finirez par apprécier ou désirer la conduite semi-autonome en option.

**La calandre illuminée est maintenant de série, ce qui renforce l'attrait visuel, surtout à la tombée de la nuit. Sinon, la petite voiture se présente de manière élégante et sans prétention, évitant un usage excessif de plis sur le métal. "La simplicité est la clé" semble être le mantra de conception. Les indentations subtiles dans les feux arrière rappellent la X2 en forme de coupé et laissent deviner des liens familiaux. La petite voiture représente également le nouveau design BMW, avec la désignation du modèle intégrée dans la zone de la fameuse courbure Hofmeister (pilo

La deuxième génération de BMW 1 Series, malgré l'utilisation du moteur B38 à trois cylindres de la précédente 118i, offre un ronronnement perceptible au démarrage, mais la légère baisse de puissance n'est pas vraiment perceptible dans l'utilisation quotidienne.

Parmi les nouveaux modèles de BMW 1 Series, les amateurs de BMW sont particulièrement intéressés par la M135 xDrive, équipée d'un moteur quatre cylindres plus puissant et offrant une accélération impressionnante, ce qui en fait un choix populaire pour ceux qui priorisent les performances.

Lire aussi: